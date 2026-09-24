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Το κύμα πωλήσεων στα κρατικά ομόλογα οδηγεί τη μέση απόδοσή τους παγκοσμίως κοντά στο 4%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, αυξάνοντας τις πιέσεις στο κόστος δανεισμού κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απόδοση του δείκτη Bloomberg Global Aggregate Treasuries αυξήθηκε την Τετάρτη κατά οκτώ μονάδες βάσης, στο 3,99%. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία και η αδύναμη επίδοση δημοπρασίας πενταετών τίτλων ώθησαν τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών.

Ο παρατεταμένος πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ο επίμονος πληθωρισμός και οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά ενισχύουν τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα.

Πάνω από το 5% η απόδοση του αμερικανικού πενταετούς

Οι αποδόσεις των πενταετών αμερικανικών ομολόγων ξεπέρασαν το 5% την Τετάρτη, για πρώτη φορά από το 2007. Η δημοπρασία τίτλων αυτής της διάρκειας κατέγραψε, βάσει συγκεκριμένου δείκτη αξιολόγησης, τη δεύτερη χειρότερη επίδοση από το 2018.

Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης, σημειώνοντας το μεγαλύτερο άλμα από την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο του 2025.

Τα ισχυρά οικονομικά δεδομένα και οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου οδήγησαν τους επενδυτές να ενισχύσουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Οι πιέσεις επεκτείνονται στην Ασία και την Ωκεανία

Το κύμα πωλήσεων συνεχίστηκε την Πέμπτη στις αγορές της Ασίας και της Ωκεανίας.

Στην Αυστραλία, η απόδοση του τριετούς κρατικού ομολόγου, η οποία είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής, αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 5,07%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011.

Στη Νέα Ζηλανδία, οι αποδόσεις των διετών τίτλων ενισχύθηκαν έως και κατά 17 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας το 4%. Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του ιαπωνικού δεκαετούς ομολόγου, με την επαναλειτουργία της αγοράς μετά από τριήμερη αργία.

Γιατί οι αναλυτές βλέπουν περιθώρια νέας ανόδου

Στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase και της KKR εκτιμούν ότι οι αποδόσεις στις ΗΠΑ μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω. Στους βασικούς παράγοντες περιλαμβάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο της ενέργειας, τις υψηλές ανάγκες κρατικού δανεισμού και την πιθανότητα πρόσθετης νομισματικής σύσφιξης.

Η Amy Xie Patrick, διαχειρίστρια κεφαλαίων στην Pendal Group, επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και επίμονος σε πολλές περιοχές, οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να είναι σφιχτές και οι οικονομίες διατηρούν ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και άλλα αγαθά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμά ότι η συμπεριφορά των ομολόγων αντανακλά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη.

Η άνοδος των αποδόσεων απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τη χρηματοδότηση της οικονομίας, να περιορίσει τα εταιρικά κέρδη και να καταστήσει τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές.

Πηγή: Bloomberg