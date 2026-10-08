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Μαχαιρώματα σημειώθηκαν σήμερα το πρωί γύρω στις 07:50 σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Μουτταγιάκα, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είναι Γεωργιανοί, ενώ το θύμα φέρει τραύματα στην κοιλιά και στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο φερόμενος ως δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός και αναζητείται από την Αστυνομία.

Ως αντικείμενο της επίθεσης φέρεται να χρησιμοποιήθηκε οικοδομικός κόπτης.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.