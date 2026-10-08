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Η εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Teroxx ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο με νέα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, επιδιώκοντας να διευρύνει τις διεθνείς δραστηριότητες και τις συνεργασίες της με θεσμικούς πελάτες. Την επέκταση χαιρέτισε ο Invest Cyprus, συνδέοντάς την με τη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες, οικογενειακά επενδυτικά γραφεία (family offices) και θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα νέα γραφεία προορίζονται να συνδυάσουν τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, τις θεσμικές συνεργασίες, την καινοτομία και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Teroxx, Christoph Pliessnig, χαρακτήρισε τη λειτουργία τους φυσικό επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της εταιρείας και ένδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της στην Κύπρο.

«Αντιμετωπίζουμε την Κύπρο ως μια στρατηγική ευρωπαϊκή βάση, από την οποία μπορούμε να εξυπηρετούμε διεθνείς πελάτες, συνδυάζοντας τα πρότυπα της παραδοσιακής ιδιωτικής τραπεζικής με τις ευκαιρίες που δημιουργεί η οικονομία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της μέσω της προσέλκυσης ταλέντων και της ανάπτυξης σχέσεων με θεσμικούς πελάτες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα συνυπάρχουν η χρηματοοικονομική τεχνογνωσία, η τεχνολογία και η δημιουργικότητα.

Έμφαση στην ποιότητα των επενδύσεων

Ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, δήλωσε ότι η απόφαση της Teroxx να διευρύνει τις δραστηριότητές της αποτελεί θετική ένδειξη της δυνατότητας της Κύπρου να προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και να στηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

«Στόχος μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν πραγματική και διαχρονική αξία για την οικονομία», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη φάση της επενδυτικής πορείας της χώρας θα κριθεί κυρίως από την ποιότητα των δραστηριοτήτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τις θέσεις εργασίας, καθώς και από τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι επιχειρήσεις και τη συμβολή τους στον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο κ. Ταννούσης αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις επαγγελματικές υπηρεσίες, στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στη διασύνδεση με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς αγορές ως πλεονεκτήματα της χώρας. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση του οργανισμού να συνεχίσει τη συνεργασία με την Teroxx, στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο Invest Cyprus εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επέκταση αντανακλά την ελκυστικότητα της Κύπρου για επιχειρήσεις που αναζητούν ευρωπαϊκή βάση με πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Τη συνδέει επίσης με την επιδίωξη προσέλκυσης εταιρειών που αναπτύσσουν ουσιαστική δραστηριότητα, αξιοποιούν το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό και μεταφέρουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην οικονομία.

Χώρος σύγχρονης τέχνης στα νέα γραφεία

Στις νέες εγκαταστάσεις στεγάζεται και η t.a.s. gallery, ανεξάρτητος χώρος σύγχρονης τέχνης και σχεδιασμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσία της εκφράζει τη φιλοσοφία της για συνύπαρξη επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας και πολιτισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Invest Cyprus υπογραμμίζει ότι η επέκταση υφιστάμενων διεθνών επιχειρήσεων αποτελεί μέρος της επενδυτικής του στρατηγικής, παράλληλα με την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Έμφαση δίνεται στη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με επενδυτές και στην ανάδειξη ευκαιριών στην τεχνολογία, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στην καινοτομία και σε άλλους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.