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Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, πέρα από τα επτά παιδιά που έχει αποκτήσει από διαφορετικές σχέσεις, έχει και 18 σκυλιά, όπως αποκάλυψε ο Γούντι Χάρελσον σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Interview.

Ο 65χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη μεγάλη παρέα των «μικρόσωμων σκύλων» του 83χρονου συναδέλφου του, τον οποίο περιέγραψε παράλληλα ως τον «πιο γλυκό άνθρωπο».

Ο Χάρελσον αποκάλυψε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε τον Ντε Νίρο στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη και, όπως ανέφερε, στην είσοδο τον υποδέχθηκαν εννέα σκυλιά, τα οποία «είναι όλα μικρόσωμα και τους επιτρέπεται να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο ίδιος σχολίασε πως όταν σκέφτεται κανείς τον «Μπομπ Ντε Νίρο», δεν τον φαντάζεται «με ένα δισεκατομμύριο σκυλιά».

Ο Harrelson πρόσθεσε πως τον επισκέφτηκε πρόσφατα στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη και στην είσοδο τον υποδέχτηκαν εννέα σκυλιά που «είναι όλα μικρόσωμα και τους επιτρέπεται να κάνουν ό,τι θέλουν». Ο ίδιος σχολίασε πως όταν σκέφτεσαι τον «Bob De Niro, δεν τον φαντάζεσαι με ένα δισεκατομμύριο σκυλιά».

Και όχι μόνο κάνουν ό,τι θέλουν αλλά τουλάχιστον κάποια από αυτά έχουν γνωρίσει και κινηματογραφικές δόξες: μερικά από τα σκυλιά του De Niro συμμετείχαν στην ταινία του «The Alto Knights» (2025), φορώντας μικροσκοπικά γούνινα παλτό από βιζόν, όπως αποκάλυψε η Bobbie Costello, που υποδύθηκε τη γυναίκα του στην ταινία.

Αν και είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε τον ακριβή αριθμό των σκυλιών του, ο ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί και στο παρελθόν ότι στο σπίτι του ζουν πολλά σκυλιά. Ο ίδιος και η σύντροφός του, Tiffany Chen, έχουν φωτογραφηθεί σε εκδηλώσεις κρατώντας στην αγκαλιά τους μικρόσωμα τεριέ — αν και ποτέ περισσότερα από δύο κάθε φορά.

Σε μια εμφάνισή του στο podcast Table Manners το 2022, είχε παραδεχτεί ότι διαθέτει «ένα σωρό μικρά σκυλιά», προσθέτοντας πως είναι τόσο απασχολημένος ώστε «δεν ξέρω καν τα ονόματα όλων τους». Φαινόταν μάλιστα να μην ξέρει καν τον ακριβή αριθμό τους γιατί όταν είχε ρωτηθεί σχετικά, είχε απαντήσει, αόριστα, «περισσότερα από δέκα».

marieclaire.gr