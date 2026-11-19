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Σε ψυχιατρική κλινική νοσηλεύεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από πρωτοβουλία του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Την αποκάλυψη έκανε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή του Alpha «Happy Day».

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ανησύχησε το τελευταίο διάστημα τα οικεία του πρόσωπα, με αποκορύφωμα ένα βίντεο που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο φαινόταν να βρίσκεται σε έντονη σύγχυση.

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