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Σε συμφωνία επί των βασικών όρων για την εξαγορά της Commerzbank κατέληξαν η UniCredit και η γερμανική κυβέρνηση, ξεπερνώντας σημαντικά εμπόδια που είχαν ανακύψει στη σχεδόν διετή προσπάθεια του ιταλικού τραπεζικού ομίλου να αποκτήσει τον έλεγχο μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας.

Η εξέλιξη αποτελεί καθοριστικό βήμα σε μια πολύμηνη αντιπαράθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε από εχθρικές προσεγγίσεις, απορρίψεις προτάσεων εξαγοράς και πολιτικές παρεμβάσεις. Κατά τη διάρκειά της, η UniCredit ενίσχυσε σταδιακά τη συμμετοχή της στην Commerzbank, φτάνοντας στο 47,6% τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία της 19ης Νοεμβρίου σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στο τοπίο των ευρωπαϊκών τραπεζικών συγχωνεύσεων, έπειτα από χρόνια προσπαθειών της Commerzbank να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.

Από την κρατική διάσωση στα σχέδια συγχώνευσης

Η Commerzbank ιδρύθηκε το 1870 στο Αμβούργο και σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους τραπεζικούς οργανισμούς της Γερμανίας, μεταφέροντας την έδρα της αρχικά στο Βερολίνο και αργότερα στη Φρανκφούρτη.

Το 2008 συμφώνησε να εξαγοράσει την Dresdner Bank από την Allianz έναντι 14,5 δισ. δολαρίων, ωστόσο η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση την οδήγησε στην αναζήτηση κρατικής στήριξης.

Το 2009, η γερμανική κυβέρνηση απέκτησε ποσοστό 25% συν μία μετοχή, παρέχοντας πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση 10 δισ. ευρώ.

Ακολούθησαν χρόνια αναδιαρθρώσεων και περικοπών θέσεων εργασίας, ενώ από το 2017 άρχισαν να εμφανίζονται σχέδια συγχώνευσης με άλλους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους.

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με την Deutsche Bank, οι οποίες όμως κατέρρευσαν. Την ίδια περίοδο, η UniCredit εξέταζε ήδη το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης εξαγοράς.

Το 2021, ο τότε διευθύνων σύμβουλος Μάνφρεντ Κνοφ (Manfred Knof) παρουσίασε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με περικοπές 10.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων, θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της τράπεζας.

Παράλληλα, η Commerzbank επέστρεψε στην κερδοφορία και επανεντάχθηκε στον χρηματιστηριακό δείκτη DAX.

2024: Η UniCredit ξεκινά την προσπάθεια εξαγοράς

Η αντιπαράθεση εισήλθε σε νέα φάση στις 11 Σεπτεμβρίου 2024, όταν η UniCredit απέκτησε συμμετοχή 9% στην Commerzbank, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για πιθανή συγχώνευση.

Η κίνηση προκάλεσε την αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης και της διοίκησης της τράπεζας.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο τότε καγκελάριος Όλαφ Σολτς (Olaf Scholz) χαρακτήρισε «εχθρική επίθεση» την προσπάθεια της UniCredit να αποκτήσει δυνητικά ποσοστό 21%.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Μπετίνα Όρλοπ (Bettina Orlopp) ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Commerzbank, δηλώνοντας ότι η τράπεζα επιθυμούσε να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο, η UniCredit ανακοίνωσε ότι η συνολική συμμετοχή της, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων, είχε αυξηθεί σε περίπου 28%.

2025: Κερδοφορία και αντίσταση στην εξαγορά

Το 2025, η Commerzbank επιχείρησε να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην UniCredit, παρουσιάζοντας βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα και νέο πρόγραμμα περιορισμού του κόστους.

Στις 31 Ιανουαρίου ανακοίνωσε αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη του 2024, ενώ τον Φεβρουάριο παρουσίασε σχέδιο περικοπής 3.900 θέσεων εργασίας.

Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε την αύξηση της συμμετοχής της UniCredit, ωστόσο η γερμανική τράπεζα επανέλαβε ότι παρέμενε προσηλωμένη στη δική της στρατηγική.

2026: Από την επίσημη πρόταση στη συμφωνία

Η προσπάθεια εξαγοράς κλιμακώθηκε στις 16 Μαρτίου 2026, όταν η UniCredit κατέθεσε μη προσυμφωνημένη πρόταση, επιδιώκοντας να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Commerzbank πάνω από το 30%.

Η κίνηση συνάντησε αντιδράσεις από τη διοίκηση της γερμανικής τράπεζας, την κυβέρνηση και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Οι αρχικές διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν στις 7 Απριλίου, χωρίς συμφωνία.

Στις 5 Μαΐου, η UniCredit υπέβαλε επίσημα την πρόταση εξαγοράς, την οποία η Commerzbank απέρριψε στις 18 Μαΐου. Ακολούθησε, στις 16 Ιουνίου, η επίσημη απόρριψη της πρότασης από τη γερμανική κυβέρνηση.

Παρά τις αντιδράσεις, ο ιταλικός όμιλος συνέχισε να ενισχύει τη θέση του και στις 8 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει το 47,6% των μετοχών της Commerzbank.

Στις 6 Αυγούστου καταγράφηκε σημαντική μεταβολή στη στάση της γερμανικής τράπεζας, όταν η Μπετίνα Όρλοπ αναγνώρισε ότι μια πιθανή συνένωση με την UniCredit θα μπορούσε να δημιουργήσει αξία και για τις δύο πλευρές.

Οι επαφές συνεχίστηκαν το φθινόπωρο, με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (Lars Klingbeil) να παρουσιάζει τον Σεπτέμβριο τις απαιτήσεις του Βερολίνου στον επικεφαλής της UniCredit, Αντρέα Όρσελ (Andrea Orcel).

Σύμφωνα με το Reuters, ένα από τα ζητήματα που ανέκυψαν αφορούσε την παραμονή της Όρλοπ στη διοίκηση της Commerzbank, καθώς ο Όρσελ δεν επιθυμούσε να διατηρήσει τη θέση της στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας.

Στις 16 Οκτωβρίου, η UniCredit εξασφάλισε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα σχέδιά της.

Στις 5 Νοεμβρίου, η διοίκηση της Commerzbank δήλωσε πεπεισμένη ότι μια συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο θα μπορούσε να δημιουργήσει αξία, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλαγή στάσης.

19 Νοεμβρίου: Η συμφωνία με το Βερολίνο

Η πολύμηνη διαδικασία κατέληξε σε σημαντική εξέλιξη στις 19 Νοεμβρίου 2026, όταν η UniCredit και η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησαν επί των βασικών ζητημάτων που εμπόδιζαν την προώθηση της εξαγοράς.

Η συμφωνία αποτελεί καθοριστικό βήμα για την πιθανή συνένωση των δύο τραπεζικών ομίλων, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται από μόνη της την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί μια ουσιαστική μεταστροφή σε σχέση με την αρχική αντίθεση του Βερολίνου και της διοίκησης της Commerzbank, δημιουργώντας νέες προοπτικές για έναν από τους σημαντικότερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρώπη.

Capital.gr