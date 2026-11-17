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Έξι ηθοποιοί, ένας θρυλικός πράκτορας και περισσότερες από έξι δεκαετίες κινηματογραφικής ιστορίας. Από το 1962, όταν ο Τζέιμς Μποντ (James Bond) έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, ο πράκτορας 007 εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Την αρχή έκανε ο Σον Κόνερι (Sean Connery), ενώ ακολούθησαν οι Τζορτζ Λέιζενμπι (George Lazenby), Ρότζερ Μουρ (Roger Moore), Τίμοθι Ντάλτον (Timothy Dalton), Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) και Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig).

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο έβδομος που θα υποδυθεί τον εμβληματικό ήρωα, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Ο 40χρονος δήλωσε πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του, καταφέρνοντας να κάνει ένα όνειρο πολλών ακόμη ηθοποιών πραγματικότητα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να αναλάβουν τον ρόλο του 007 ή κολακεύτηκαν στην ιδέα πως θα τους ταίριαζε η στολή του, παρόλα αυτά στο παρελθόν αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν την ευκαιρία αλλά την απέρριψαν.

Οι έξι ηθοποιοί που απέρριψαν τον Τζέιμς Μποντ

Οι παραγωγοί Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι και Χάρι Σάλτσμαν διεκδίκησαν τον πρωταγωνιστή του «Μπάτμαν» Άνταμ Γουέστ για το φιλμ «On Her Majesty’s Secret Service» που παρουσιάστηκε στις οθόνες το 1969, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ο πράκτορας θα έπρεπε να είναι Βρετανός.

Άνταμ Γουέστ

Ο 27χρονος τότε Τζορτζ Λάζενμπι, παρά το γεγονός πως κατάφερε να εξασφαλίσει τον ρόλο ιδιαίτερη εμπειρία στον χώρο και πρωταγωνίστησε στην ταινία του 1969, πίστεψε ότι οι ημέρες του Τζέιμς Μποντ ήταν μετρημένες και αρνήθηκε να επιστρέψει για τις περιπέτειες που ακολούθησαν.

Τζορτζ Λάζενμπι

Στον Κλιντ Ίστγουντ προτάθηκε ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ για την ταινία «Diamonds Are Forever», ωστόσο όπως και ο Γουέστ, θεωρούσε ότι ο 007 θα έπρεπε να είναι Βρετανός και αποφάσισε να μην συμμετέχει.

Κλιντ Ίστγουντ

Στη λίστα των ηθοποιών που εξετάστηκαν για τον ρόλο ήταν και ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο οποίος τον αρνήθηκε για τον ίδιο λόγο.

Μπαρτ Ρέινολντς

Ο Λίαμ Νίσον συζήτησε επίσης με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι για τον Τζέιμς Μποντ και συγκεκριμένα για το φιλμ «GoldenEye» του 1995, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του να υποδυθεί τον 007. Η Νατάσα Ρίτσαρντσον με την οποία διατηρούσε σχέση εκείνη την εποχή, όμως, είχε άλλη άποψη, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απορρίψει τελικά τον ρόλο.

«Η υπέροχη σύζυγός μου, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της, μου είπε ενώ γυρίζαμε το “Nell” στη Βόρεια Καρολίνα “Λίαμ, θέλω να σου πω κάτι. Αν παίξεις τον Τζέιμς Μποντ, δεν θα παντρευτούμε”. Την πείραζα πηγαίνοντας πίσω της, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά μου ένα όπλο και μετά μουρμουρίζοντας τη μουσική του Τζέιμς Μποντ. Μου άρεσε πολύ να το κάνω αυτό. Μου έθεσε ένα τελεσίγραφο για τον Τζέιμς Μποντ. Και το εννοούσε», είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.

Λίαμ Νίσον

Ο Κρίστιαν Μπέιλ είχε καταφέρει να εντυπωσιάσει με την ερμηνεία του στο «American Psycho» και σύμφωνα με δηλώσεις της Μπάρμπαρα Μπρόκολι, η ίδια θεωρούσε πως ο ρόλος ήταν δικός του αν τον ήθελε. Ο ηθοποιός όμως «δεν ήθελε να παίξει τον Μποντ, καθώς μόλις είχε υποδυθεί έναν κατά συρροή δολοφόνο» και πίστευε ότι εάν συμφωνούσε θα ενίσχυε «απεχθή» στερεότυπα, γι’ αυτό και αποφάσισε να πει «όχι» στην παραγωγή.

Κρίστιαν Μπέιλ

protothema.gr