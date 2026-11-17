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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επιθεώρησε τις τελευταίες ημέρες την κατασκευή μιας τουριστικής ζώνης κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπως μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, εν μέσω εικασιών για ένα ταξίδι στην Κίνα — εικασίες που τροφοδοτήθηκαν από σχόλια Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο Κιμ επισκέφθηκε το υπό ανακατασκευή αεροδρόμιο του Σαμτζιγιόν, μια τουριστική σιδηροδρομική γραμμή και ένα χιονοδρομικό κέντρο, με τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ότι βρίσκεται σε κώμα. Σύμφωνα με το KCNA, ο ίδιος χαρακτήρισε τα ξενοδοχεία, τα καταλύματα και τις κατοικίες του συγκροτήματος άψογα και άξια της υψηλότερης βαθμολογίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω νέων εικασιών σχετικά με το αν ο αινιγματικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας ενδέχεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Κιμ στην Κίνα εντός της εβδομάδας.

Το ρωσικό πρακτορείο Interfax επικαλέστηκε επίσης τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Κιμ, εφόσον ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Σενζέν.

Παρακολουθούσε την κόρη του να κανει σκι

Φωτογραφίες από το πρακτορείο KCNA έδειχναν τον Κιμ, συνοδευόμενο από την κόρη του, Τζου Άε, να επισκέπτεται ξενοδοχεία και να επιθεωρεί εγκαταστάσεις κοντά σε μια χιονισμένη πλαγιά.

Η Τζου Άε, ντυμένη στα λευκά, απαθανατίστηκε να κάνει σκι σε μια πλαγιά. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι προετοιμάζεται για να διαδεχθεί τον Κιμ.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin pic.twitter.com/IPbo3yBaFm — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Ο Κιμ έδωσε εντολή ώστε η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου να πληροί τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, μετέδωσε το πρακτορείο KCNA.

Επίσης, ανέβηκε στο όρος Παεκτού για να επιθεωρήσει έναν ανακατασκευασμένο σταθμό τελεφερίκ καθώς και εργασίες κοντά στη «Λίμνη του Ουρανού», ζητώντας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα για κάθε κατασκευή στο σημείο, ανέφερε το KCNA.

Παράλληλα, ο Τζο Γιονγκ Γουόν, μέλος του Προεδρείου του Πολιτικού Γραφείου και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας, συναντήθηκε με τον Πούτιν, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε φόρουμ στη Μόσχα, ο Τζο δήλωσε ότι το περιβάλλον ασφαλείας γύρω από τη Βόρεια Κορέα ωθείται προς την επικινδυνότητα εξαιτίας της «χρόνιας εχθρικής πολιτικής» της Ουάσιγκτον έναντι της Πιονγιάνγκ, όπως μετέδωσε το KCNA.

Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας επισήμανε τη Δευτέρα ότι η βορειοκορεατική αντιπροσωπεία, η οποία βρισκόταν στη Ρωσία από τις 14 Νοεμβρίου, ταξίδεψε λίγο πριν από μια τριμερή σύνοδο κορυφής (ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας) που έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, προσθέτοντας ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία λαμβάνει κάθε μήνα νέες προμήθειες με «δεκάδες» βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, επικαλούμενος έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών.

naftemporiki.gr