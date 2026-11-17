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Ειδοποιήσεις του ΓεΣΥ που ενημερώνουν δικαιούχους ότι πρέπει να αλλάξουν Προσωπικό Ιατρό προκαλούν σύγχυση και ανησυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ο γιατρός που τους παρακολουθεί έχει σταματήσει να τους εξυπηρετεί.

Το ζήτημα αναδεικνύει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), ο οποίος παρεμβαίνει προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ζητώντας αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο των αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων όσο και στις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούνται.

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαιούχοι λαμβάνουν μήνυμα με τίτλο «Ανάγκη για αλλαγή Προσωπικού Ιατρού», ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει προκύψει αλλαγή του γιατρού που τους παρακολουθεί.

Αυτό συμβαίνει όταν ένας Προσωπικός Ιατρός αλλάζει τη νομική οντότητα μέσω της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΓεΣΥ, συνεχίζοντας ωστόσο κανονικά την ιατρική του δραστηριότητα.

Το υφιστάμενο σύστημα ενημέρωσης, επισημαίνει ο Σύλλογος, ενδέχεται σε τέτοιες περιπτώσεις να δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο γιατρός δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετεί τους ασθενείς του.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο ΠΙΣ καλεί τους πολίτες που λαμβάνουν ανάλογες ειδοποιήσεις να μην προχωρούν βιαστικά στην επιλογή άλλου Προσωπικού Ιατρού.

Αντίθετα, τους συστήνει να επικοινωνούν πρώτα με το ιατρείο τους, ώστε να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για πραγματική αλλαγή ή για διοικητική μεταβολή.

Παράλληλα, πρέπει να ενημερώνονται για την προθεσμία που ισχύει και για τυχόν ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να συνεχιστεί η εγγραφή τους στον ίδιο γιατρό.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι η λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια του Προσωπικού Ιατρού.

Τρεις αλλαγές ζητά ο ΠΙΣ

Με την παρέμβασή του προς τον ΟΑΥ, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θέτει τρία συγκεκριμένα αιτήματα.

Πρώτον, ζητά την άμεση αναδιατύπωση των αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, ώστε να αποσαφηνίζεται εάν πρόκειται για πραγματικό τερματισμό της συνεργασίας με έναν γιατρό ή για αλλαγή της νομικής οντότητας μέσω της οποίας αυτός παρέχει υπηρεσίες.

Δεύτερον, εισηγείται την αναθεώρηση των διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου οι αλλαγές αυτές να μην προκαλούν αχρείαστη ταλαιπωρία στους δικαιούχους.

Τρίτον, ζητά να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης και, όπου αυτό είναι εφικτό, να διατηρείται η εγγραφή στον ίδιο Προσωπικό Ιατρό χωρίς περιττές διαδικασίες επανεγγραφής.

Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες του ΓεΣΥ πρέπει να εξυπηρετούν τη συνέχεια της ιατρικής φροντίδας και όχι να δημιουργούν ανασφάλεια στους ασθενείς ή πρόσθετο διοικητικό βάρος στους γιατρούς.

Διαβεβαιώνει, τέλος, ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την προστασία των δικαιούχων και την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος.