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Η πρώην σύζυγος ενός Ρώσου ολιγάρχη διεκδικεί 600 εκατομμύρια λίρες (720 εκατ. ευρώ) προκειμένου να καλύψει τις «εύλογες ανάγκες» της, σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά της για μεγαλύτερο μερίδιο από την περιουσία του, η οποία ανέρχεται σε 22 δισ. λίρες.

Η Ναταλία Ποτανίνα διεκδικεί το τεράστιο αυτό ποσό από τον πρώην σύζυγό της, Βλαντίμιρ Ποτάνιν, μεγιστάνα των εξορύξεων, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Η αγωγή κατατέθηκε το 2018 και περιλαμβάνει αίτημα για 150 εκατ. λίρες για την αγορά κατοικίας και επιπλέον 441 εκατ. λίρες ως οικονομική υποστήριξη. Εάν γίνει δεκτή, η διεκδίκηση θα μπορούσε να οδηγήσει στο μεγαλύτερο διακανονισμό διαζυγίου στη βρετανική ιστορία, ξεπερνώντας τα 554 εκατ. λίρες που επιδικάστηκαν το 2021 στην πριγκίπισσα Χάγια, ετεροθαλή αδελφή του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, στο διαζύγιό της με τον κυβερνήτη του Ντουμπάι, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ.

Χώρισαν στη Ρωσία – Γιατί γίνεται δίκη στο Λονδίνο

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στην εφηβεία και παρέμεινε παντρεμένο επί 30 χρόνια, προτού χωρίσει στη Ρωσία το 2014. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά. Η Ποτανίνα έχει υποστηρίξει ότι ο χωρισμός αποτέλεσε μεγάλο σοκ για την ίδια, όταν ο σύζυγός της ξεκίνησε άλλη σχέση.

Ο 65χρονος Ποτάνιν δημιούργησε την περιουσία του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και ελέγχει μια μεγάλη επιχειρηματική αυτοκρατορία, στην οποία περιλαμβάνεται σημαντικό μερίδιο στον κολοσσό εξόρυξης Nornickel.

Κατά τη δεκαετία του 1990 είχε διατελέσει για σύντομο διάστημα αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης επί Μπόρις Γέλτσιν.

Τα ρωσικά δικαστήρια είχαν επιδικάσει στην πρώην σύζυγό του το μισό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που κατείχε άμεσα, εξαιρώντας ωστόσο μεγάλο μέρος της περιουσίας που διατηρεί μέσω εταιρειών και καταπιστευμάτων.

Η πλευρά της υποστηρίζει ότι συνέβαλε στη δημιουργία της οικογενειακής περιουσίας κατά τη διάρκεια του γάμου τους, καθώς πήρε πάνω της τη φροντίδα των παιδιών. Η Ποτανίνα διεκδικεί το ήμισυ της αξίας του μεριδίου που κατέχει ουσιαστικά ο πρώην σύζυγός της σε μετοχές της Nornickel, καθώς και το μισό των μερισμάτων που έχει εισπράξει από το 2014. Ζητά επίσης την κυριότητα πολυτελούς κατοικίας στη Ρωσία, γνωστής ως Autumn House, για την οποία το ζευγάρι είχε δαπανήσει περίπου 111 εκατ. λίρες. Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι μετά το διαζύγιο έλαβε μόλις 30,9 εκατ. λίρες, ποσό που -όπως υποστηρίζουν- αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1% της συνολικής περιουσίας του ζευγαριού. Αντίθετα, η πλευρά του Ποτάνιν υποστηρίζει ότι της έχουν ήδη καταβληθεί περίπου 63 εκατ. λίρες και χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις της δυσανάλογες.

Ο μεγιστάνας βρέθηκε αντιμέτωπος με κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η πρώην σύζυγός του εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο το 2014 και απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα. Οι δικηγόροι του αμφισβήτησαν, ωστόσο, ότι διατηρεί επαρκείς δεσμούς με τη Βρετανία ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί εκεί.

Το Λονδίνο θεωρείται η «παγκόσμια πρωτεύουσα των διαζυγίων», έπειτα από μια σειρά δικαστικών διακανονισμών με αστρονομικά ποσά υπέρ του οικονομικά ασθενέστερου συζύγου.

Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, ο όρος «ανάγκες» δεν αναφέρεται στα βασικά μέσα διαβίωσης, αλλά στη διατήρηση -στο μέτρο του δυνατού- του βιοτικού επιπέδου που απολάμβανε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γάμου.

Αρχικά, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει την προσφυγή της Ποτανίνα, με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί προηγούμενο για απεριόριστο «τουρισμό διαζυγίων». Ωστόσο, το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση τον περασμένο Σεπτέμβριο, κρίνοντας ότι είχε σε μεγάλο βαθμό διακόψει τους δεσμούς της με τη Ρωσία και ότι υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στην περιουσία που της επιδικάστηκε εκεί και σε όσα θα μπορούσε να διεκδικήσει στη Βρετανία.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 15 ημέρες και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για τον ρόλο του Λονδίνου ως διεθνούς κέντρου δικαστικών διαφορών διαζυγίων.

Η Κέιτ Κλαρκ, επικεφαλής του τμήματος οικογενειακού δικαίου στη δικηγορική εταιρεία Mishcon de Reya, δήλωσε στους FT: «Η δυνατότητα του δικαστηρίου να εκδίδει οικονομικές διαταγές σε σχέση με ένα διαζύγιο που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδίως όταν -όπως συμβαίνει στην περίπτωση του γάμου του κυρίου και της κυρίας Ποτάνιν- ολόκληρος ο έγγαμος βίος του ζευγαριού εκτυλίχθηκε σε άλλη χώρα».