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Εκρήξεις συγκλόνισαν το μεσημέρι της Τρίτης το ιρανικό νησί Κεσμ (Qeshm), στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ (Strait of Hormuz), με πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται από την περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν (Bahrain).

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες τοπικές πληροφορίες, οι εκρήξεις στο νησί ενδέχεται να προκλήθηκαν από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.

NEW: U.S. forces struck an Iranian air defense missile launcher in the Nariman area of Qeshm Island.



At least six strikes reported.



IRGC will probably issue a statement shortly. pic.twitter.com/BygtZkCTTQ November 17, 2026

Νωρίτερα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού συστήματος ραντάρ στο Μπαχρέιν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι στόχευσαν εγκατάσταση στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.

Αναχαιτίστηκαν τα ιρανικά drones λέει η CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πολλά drones επίθεσης μίας κατεύθυνσης, τα οποία εκτοξεύθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν προς το Μπαχρέιν, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed its drones hit a U.S. military radar system at a base in Bahrain early this morning. This is FALSE.



✅ FACT: Multiple Iranian one-way attack drones launched by the IRGC today towards Bahrain were intercepted… pic.twitter.com/xMnLdFMSEs — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 17, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ ούτε τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.

Η τοποθέτηση της CENTCOM ακολούθησε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν στοχοποιήσει αμερικανικό σύστημα ραντάρ στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.

Νωρίτερα, οι Αρχές του Μπαχρέιν είχαν επίσης ανακοινώσει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέρριψαν τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

protothema.gr