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Με την επιλογή του 40χρονου Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ (James Bond) να έχει οριστικοποιηθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο του επόμενου «κοριτσιού του Μποντ». Τα ονόματα που προβάλλουν ως φαβορί, αλλά και οι λιγότερο αναμενόμενες υποψηφιότητες, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την επερχόμενη ταινία.

Το όνομα του Άγγλου ηθοποιού έπεσε στο τραπέζι μόλις την περασμένη εβδομάδα, τη στιγμή που οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και ένας «μυστηριώδης ηθοποιός» θεωρούνταν μέχρι πρότινος τα μεγάλα φαβορί για τον εμβληματικό ρόλο.

Ωστόσο, καμία ταινία του «007» δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα «κορίτσι του Μποντ». Έναν ρόλο που στο πέρασμα των δεκαετιών έχουν ενσαρκώσει λαμπερές σταρ, όπως οι Ούρσουλα Άντρες, Μισέλ Γέο, Τζέιν Σέιμουρ, Εύα Γκριν, Τρίνα Παρκς, Χάλι Μπέρι και, πιο πρόσφατα, η Λέα Σεϊντού.

Ποια θα σταθεί δίπλα στον Ρόμπερτ Πάτινσον;

Σύμφωνα με την «Daily Mail», μέχρι στιγμής οκτώ είναι τα επικρατέστερα ονόματα που διεκδικούν τον ρόλο.

Η Σίντνεϊ Σουίνι / Φωτογραφία: ΑΡ

Σίντνεϊ Σουίνι

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα. Οι φήμες για τη συμμετοχή της φούντωσαν πέρυσι, όταν έδωσε το «παρών» στον γάμο του επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Η εταιρεία του Μπέζος εξαγόρασε τα δικαιώματα του κατασκοπικού franchise νωρίτερα φέτος, αναθέτοντας τη σκηνοθεσία στον δημιουργό του «Dune», Ντενί Βιλνέβ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέζος πιέζει ώστε η ξανθιά σταρ να αναλάβει τον ρόλο, έχοντας μάλιστα επενδύσει μέρος της περιουσίας του στη νέα σειρά εσωρούχων της ηθοποιού.

Ερωτηθείσα σχετικά σε συνέντευξή της στο Variety, η Σουίνι κράτησε κλειστά τα χαρτιά της. «Δεν μπορώ» είπε, κάνοντας μια παύση μερικών δευτερολέπτων. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες γύρω από τον Μποντ, αλλά ήμουν πάντα τεράστια θαυμάστρια του franchise και είμαι ενθουσιασμένη και περίεργη να δω τι θα κάνουν με αυτό. Εξαρτάται από το σενάριο».

Η Μάγια Τζάμα / Φωτογραφία: ΑΡ

Μάγια Τζάμα

Η Μάγια Τζάμα αποχώρησε πρόσφατα από την παρουσίαση του «Love Island», υπογράφοντας ένα παγκόσμιο συμβόλαιο επτά ψηφίων με το Netflix, και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων.

Η 32χρονη παρουσιάστρια στράφηκε φέτος στην υποκριτική, προετοιμάζοντας την απόβασή της στο Χόλιγουντ μετά την επιτυχία της στα «The Gentlemen» και «Celebrity Traitors», ενώ υπέγραψε και με το κορυφαίο αμερικανικό πρακτορείο ταλέντων, William Morris Endeavor.

Αν και έχει ήδη στα σκαριά πολλαπλά πρότζεκτ με το Netflix, ο ρόλος του κοριτσιού του Μποντ θα εκτόξευε την υποκριτική της καριέρα. Οι στοιχηματικές αποδόσεις της έπεσαν πρόσφατα στο 5/1 από τη William Hill, μετά από ένα εντυπωσιακό ακροβατικό με ελικόπτερο στο «Celebrity Traitors» και την αποχώρησή της από το «Love Island».

Η Κένταλ Τζένερ / Φωτογραφία: ΑΡ

Κένταλ Τζένερ

Το σούπερ μόντελ Κένταλ Τζένερ συγκαταλέγεται στα φαβορί των μπουκμέικερ, αφότου αποκάλυψε πως σχεδιάζει να εγκαταλείψει το μόντελινγκ για μια εντελώς διαφορετική καριέρα. Με το brand τεκίλας «818» ήδη εδραιωμένο και μια τεράστια πορεία στις πασαρέλες, η 31χρονη φαίνεται έτοιμη να δοκιμαστεί σε έναν νέο χώρο.

Πέρυσι απέδειξε την αγάπη της για τον 007 φορώντας μια ρουμπινί τουαλέτα στο θεματικό πάρτι γενεθλίων της μητέρας της, Κρις Τζένερ, ενώ το 2019 είχε αναβιώσει την εμβληματική σκηνή της Ούρσουλα Άντρες από την ταινία του 1962, ποζάροντας στην παραλία με ένα λευκό μπικίνι.

Ο ειδικός σε θέματα branding και κουλτούρας, Νικ Ιντ, δήλωσε στην «Daily Mail» πως «η επιλογή της στο νέο franchise θα ήταν μια λαμπρή και πολύ σύγχρονη κίνηση. Ταιριάζει στο καλούπι της κλασικής γυναίκας του Μποντ -αβίαστα λαμπερή, κομψή και μυστηριώδης-, αλλά φέρνει και μια πιο σύγχρονη αιχμή που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει πλήρως τον ρόλο και να απομακρυνθεί από το στερεότυπο που έχουμε συνηθίσει».

Η Μάργκαρετ Κουόλι / Φωτογραφία: ΑΡ

Μάργκαρετ Κουόλι

Η Μάργκαρετ Κουόλι προηγείται επίσης στην κούρσα των μεγάλων βρετανικών στοιχηματικών εταιρειών, με αποδόσεις που φτάνουν το 2/1 και σε ορισμένες αγορές ακόμη και το 7/5. Η δυναμική της εκτοξεύθηκε μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο μουσικό αφιέρωμα στον Τζέιμς Μποντ στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 2025.

Μετά τις εξαιρετικές ερμηνείες της στα «The Substance» και «Poor Things», η 32χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ των ποιοτικών ηθοποιών που προτιμά ο Βιλνέβ. Διαθέτει αναγνώριση από σημαντικά βραβεία και ισχυρή εμπορική απήχηση, παραμένοντας ταυτόχρονα αρκετά «φρέσκια» ώστε να ενσωματωθεί οργανικά στον ρόλο χωρίς να επισκιάσει τον νέο 007.

Η Σιμόν Άσλεϊ / Φωτογραφία: ΑΡ

Σιμόν Άσλεϊ

Η Σιμόν Άσλεϊ δήλωσε ανοιχτά το ενδιαφέρον της, τονίζοντας πως θα ήταν θετική στο ενδεχόμενο να υποδυθεί ένα κορίτσι του Μποντ, αν δεχόταν πρόταση.

Η 31χρονη Βρετανίδα ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Bridgerton» του Netflix και φέτος πρωταγωνίστησε στο «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2», δεν θα έλεγε «όχι» στο να ακολουθήσει τα βήματα της Ρόζαμουντ Πάικ και της Χάλι Μπέρι.

«Θα το έκανα, ναι. Αν συμβεί, συνέβη! Δεν πρόκειται να το συζητήσω άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Σίγουρα θέλω να κάνω περισσότερες ταινίες και να βρω μια πραγματικά απολαυστική τηλεοπτική σειρά. Θα ήθελα πολύ να παίξω σε μια ταινία δράσης. Ίσως κάτι σε φαντασία».

Πάντως, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, αν δεν κερδίσει τον ρόλο του κοριτσιού του Μποντ, έχει σοβαρές πιθανότητες να αναλάβει τον ρόλο της Μις Μανιπένι.

Η Μισέλ Κίγκαν / Φωτογραφία: ΑΡ

Μισέλ Κίγκαν

Το 2024, η Μισέλ Κίγκαν ήταν το απόλυτο φαβορί των στοιχηματικών γραφείων. Η 39χρονη ηθοποιός γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το θρίλερ του Netflix «Fool Me Once», όπου υποδύθηκε την πρώην πιλότο ειδικών επιχειρήσεων Μάγια Στερν, ενώ είχε προηγηθεί η στρατιωτική σειρά του BBC «Our Girl».

Αν και παλαιότερα, την εποχή που πρωταγωνιστούσε στο «Coronation Street» (2008-2014), είχε εκφράσει την επιθυμία της να παίξει σε ταινία του 007, η ίδια κράτησε χαμηλούς τόνους όταν το όνομά της βρέθηκε στην κορυφή των στοιχημάτων. Αντίθετα, ο σύζυγός της, Μαρκ Ράιτ, στήριξε δημόσια την ιδέα μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον σταθμό Heart, εκθειάζοντας το ταλέντο της. Η Κίγκαν έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις σειρές «Tina and Bobby», «Brassic» και «Ten Pound Poms».

Η Ντούα Λίπα / Φωτογραφία: ΑΡ

Ντούα Λίπα

Ο σύζυγός της, Κάλουμ Τέρνερ, ήταν ένα από τα φαβορί για τον ρόλο του 007, χάνοντας τελικά τη θέση από τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Θα καταφέρει άραγε η ποπ σταρ Ντούα Λίπα να γίνει το επόμενο κορίτσι του Μποντ ή να ερμηνεύσει το τραγούδι της ταινίας, στα χνάρια των Μπίλι Άιλις, Αντέλ και Σαμ Σμιθ;

Η ερμηνεύτρια του «Levitating» φέρεται να επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί στον κόσμο του 007, έχοντας ήδη κάνει τα πρώτα της υποκριτικά βήματα στο πλευρό του Χένρι Κάβιλ στο «Argylle», αλλά και ως Γοργόνα στην ταινία «Barbie». Η Λίπα ήταν το φαβορί για το τραγούδι της προηγούμενης ταινίας, το οποίο κατέληξε τελικά στην Μπίλι Άιλις («No Time To Die»).

Τότε είχε ξεκαθαρίσει πως δεν υπήρξαν συζητήσεις με τους παραγωγούς, δηλώνοντας: «Θεέ μου, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω Μποντ. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν μου έχει ζητηθεί να το κάνω, αλλά θα το λάτρευα».

Η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ / Φωτογραφία: ΑΡ

Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ

Αν και δεν διεκδικεί τον ρόλο του κοριτσιού του Μποντ, η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ φιγουράρει ως το μεγάλο φαβορί στις στοιχηματικές αγορές για να διαδεχθεί τη Ναόμι Χάρις στον ρόλο της Μις Μανιπένι, έναν χαρακτήρα που η Χάρις ενσάρκωσε σε όλη την εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ, από το «Skyfall» (2012) έως το «No Time To Die» (2021).

Καθώς η Amazon MGM ολοκληρώνει το κάστινγκ για την 26η ταινία του Τζέιμς Μποντ, η Βρετανίδα ηθοποιός κερδίζει συνεχώς έδαφος, ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της στο πλευρό του Μάικλ Φασμπέντερ στην πολιτική κατασκοπική σειρά του Paramount+, «The Agency».

iefimerida.gr