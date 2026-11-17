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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι και επίσημα ο νέος Τζέιμς Μποντ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Παράλληλα, θα είναι ο πρώτος 007 της νέας εποχής, μετά την εξαγορά του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise από την Amazon MGM, όπως έγινε επίσημα γνωστό.

Η ανακοίνωση της επιλογής του έρχεται έπειτα από χρόνια σεναρίων και έντονης φημολογίας για το ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ η κινηματογραφική σειρά βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο διάστημα αναμονής ανάμεσα σε δύο ταινίες της ιστορίας της.Η ανακοίνωση της επιλογής του έρχεται έπειτα από χρόνια σεναρίων και έντονης φημολογίας για το ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ η κινηματογραφική σειρά βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο διάστημα αναμονής ανάμεσα σε δύο ταινίες της ιστορίας της.

Από το 1962 μέχρι σήμερα, ο Τζέιμς Μποντ έχει αλλάξει έξι φορές πρόσωπο, με κάθε ηθοποιό να προσθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά στον διάσημο πράκτορα. Παρά τις διαφορετικές ερμηνείες και τις αλλαγές στο ύφος των ταινιών, ο 007 εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο διαχρονικούς κινηματογραφικούς ήρωες, με την επόμενη σελίδα της ιστορίας του να συγκεντρώνει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον.

Έχουν συμπληρωθεί ήδη πέντε χρόνια από την κυκλοφορία του «No Time to Die», της τελευταίας ταινίας του franchise, στην οποία ο Τζέιμς Μποντ βρήκε τον θάνατο. Η επιστροφή του διάσημου πράκτορα στην 26η κινηματογραφική παραγωγή της σειράς θα γίνει υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ντενί Βιλνέβ.

Οι ηθοποιοί που ενσάρκωσαν τον θρυλικό πράκτορα πριν από τη νέα εποχή του 007

Έξι διαφορετικοί ηθοποιοί έχουν φορέσει μέχρι σήμερα το κοστούμι του James Bond, αφήνοντας ο καθένας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου. Από τον Σον Κόνερι, που δημιούργησε τον κινηματογραφικό μύθο, μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος έδωσε στον πράκτορα μια πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, ο θρυλικός 007 έχει περάσει από διαφορετικές εποχές και κινηματογραφικές προσεγγίσεις.

Η επίσημη κινηματογραφική σειρά ξεκίνησε το 1962 και έκτοτε ο διάσημος ήρωας του Ίαν Φλέμινγκ παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Το χαρακτηριστικό του στιλ, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα προηγμένα όπλα, οι επικίνδυνες αποστολές και η εμβληματική ατάκα «Bond, James Bond» αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Σον Κόνερι: Ο πρώτος Μποντ που καθιέρωσε τον μύθο

Ο Σον Κόνερι ήταν εκείνος που σύστησε για πρώτη φορά τον James Bond στο κινηματογραφικό κοινό, με την ταινία «Dr. No» το 1962. Ο Σκωτσέζος ηθοποιός κατάφερε να συνδυάσει την κομψότητα, την αυτοπεποίθηση και το χιούμορ με τη δυναμική ενός ατρόμητου κατασκόπου, δημιουργώντας ένα πρότυπο που επηρέασε όλους όσοι ακολούθησαν.

Συμμετείχε σε έξι επίσημες ταινίες της σειράς από το 1962 έως το 1971. Το 1983 επέστρεψε στον ρόλο με το «Never Say Never Again», μια παραγωγή που δεν ανήκει στην επίσημη κινηματογραφική σειρά της Eon Productions. Για πολλούς φίλους του franchise, ο Κόνερι εξακολουθεί να αποτελεί τον ηθοποιό που ταυτίστηκε περισσότερο με τον θρυλικό πράκτορα.

Τζορτζ Λέιζενμπι: Μόνο μία εμφάνιση ως 007

Τη σκυτάλη από τον Σον Κόνερι πήρε το 1969 ο Αυστραλός Τζορτζ Λέιζενμπι, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία «On Her Majesty’s Secret Service».

Η επιλογή του είχε προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς δεν διέθετε την αντίστοιχη κινηματογραφική εμπειρία του προκατόχου του. Παρότι φόρεσε το κοστούμι του Bond μόνο μία φορά, η συγκεκριμένη ταινία απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία του franchise. Ξεχώρισε κυρίως για τη συναισθηματική διάσταση που δόθηκε στον χαρακτήρα, αλλά και για την τραγική εξέλιξη της προσωπικής του ζωής.

Ρότζερ Μουρ: Ο Bond με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ

Το 1973 ο Ρότζερ Μουρ ανέλαβε τον ρόλο του James Bond μέσα από την ταινία «Live and Let Die», παραμένοντας στη θέση αυτή έως το 1985.

Με επτά συμμετοχές στην επίσημη κινηματογραφική σειρά, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων ταινιών ως 007. Η δική του εκδοχή του πράκτορα χαρακτηρίστηκε από το βρετανικό φλέγμα, το ειρωνικό χιούμορ και τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές παραγωγές της περιόδου του βρίσκονται οι «The Spy Who Loved Me», «Moonraker» και «For Your Eyes Only». Οι ταινίες αυτές έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο θέαμα, στα εξωτικά τοπία, στην προηγμένη τεχνολογία και στους ιδιαίτερους κινηματογραφικούς αντιπάλους του Bond.

Τίμοθι Ντάλτον: Μια πιο σκοτεινή και σοβαρή εκδοχή του πράκτορα 007

Το 1987 ο Τίμοθι Ντάλτον εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως 007 στην ταινία «The Living Daylights», παρουσιάζοντας έναν διαφορετικό James Bond. Η ερμηνεία του έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στη σοβαρότητα και στη σκληρή πλευρά του χαρακτήρα, απομακρύνοντάς τον από την πιο ανάλαφρη προσέγγιση των προηγούμενων ταινιών.

Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «Licence to Kill», στο οποίο ο πράκτορας βρέθηκε αντιμέτωπος με πιο προσωπικές συγκρούσεις και κινήθηκε σε ένα αισθητά σκοτεινότερο περιβάλλον. Παρά τις μόλις δύο κινηματογραφικές εμφανίσεις του, ο Ντάλτον θεωρείται ότι συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της μετέπειτα ταυτότητας του ήρωα.

Πιρς Μπρόσναν: Η επιστροφή του James Bond στη μεγάλη οθόνη

Ο Πιρς Μπρόσναν έγινε ο επόμενος James Bond το 1995, πρωταγωνιστώντας στο «GoldenEye». Η επιστροφή του franchise ήρθε έπειτα από εξαετή απουσία από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός συνδύασε στοιχεία από τις προηγούμενες ερμηνείες, διατηρώντας την κομψότητα του Κόνερι και το χιούμορ του Μουρ, ενώ παράλληλα προσέδωσε στον χαρακτήρα μια πιο σύγχρονη δυναμική.

Μέχρι το 2002 πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες, με τελευταία το «Die Another Day». Κατά τη διάρκεια της δικής του περιόδου, ο James Bond κλήθηκε να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό διεθνές περιβάλλον, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την εμφάνιση νέων απειλών.

Ντάνιελ Κρεγκ: Ο ηθοποιός που έδωσε νέα διάσταση στον 007

Το 2006 ο Ντάνιελ Κρεγκ ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Casino Royale», εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για την κινηματογραφική σειρά.

Η προσέγγισή του διαφοροποιήθηκε αισθητά από εκείνη των προηγούμενων ηθοποιών, καθώς παρουσίασε έναν James Bond πιο σκληρό, ευάλωτο και συναισθηματικά σύνθετο. Ο πράκτορας δεν περιοριζόταν πλέον στην εικόνα του ατρόμητου και πάντα ψύχραιμου κατασκόπου, αλλά αποκτούσε περισσότερες ανθρώπινες διαστάσεις.

Στη διάρκεια της θητείας του ακολούθησαν οι ταινίες «Quantum of Solace», «Skyfall», «Spectre» και «No Time to Die». Η τελευταία κυκλοφόρησε το 2021 και σηματοδότησε την ολοκλήρωση της διαδρομής του Κρεγκ στον ρόλο, με μια εξέλιξη που διαφοροποιήθηκε από όσα είχε παρουσιάσει μέχρι τότε η επίσημη σειρά.

Το όνομα του είναι Πάτινσον… Ρόμπερτ Πάτινσον

Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, ο ηθοποιός που παίρνει τη σκυτάλη και θα ενσαρκώσει τον πιο διάσημο πράκτορα στην ιστορία της έβδομης τέχνης, είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες «Twilight», ενώ στη συνέχεια ενσάρκωσε τον Μπάτμαν στην ταινία «The Batman». Η πορεία του περιλαμβάνει τόσο μεγάλες εμπορικές παραγωγές όσο και πιο απαιτητικές κινηματογραφικές δουλειές.

Την επιστροφή του θρυλικού πράκτορα στην 26η ταινία του franchise θα αναλάβει ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από την κάμερα για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή.

Η εξαγορά από την Amazon και η αλλαγή στον δημιουργικό έλεγχο

Η ανακοίνωση του νέου πρωταγωνιστή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το μέλλον της σειράς. Το 2022, η MGM, το κινηματογραφικό στούντιο που είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, πέρασε στην ιδιοκτησία της Amazon, έναντι 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά από διαπραγματεύσεις σχετικά με την πορεία του franchise, οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον συμφώνησαν το 2025 να παραχωρήσουν τον δημιουργικό έλεγχο του χαρακτήρα.

Η 26η ταινία, η οποία δεν έχει αποκτήσει ακόμη επίσημο τίτλο, αποτελεί την πρώτη παραγωγή μετά το «Dr. No» του 1962 στην οποία η επιλογή του ηθοποιού που θα υποδυθεί τον 007 δεν γίνεται από μέλος της οικογένειας Μπρόκολι.

Αυτή τη φορά, την ευθύνη έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ, πρώην επικεφαλής της Sony Pictures και παραγωγός του «Spider-Man», καθώς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, γνωστός από τη συμμετοχή του στις κινηματογραφικές σειρές «Χάρι Πότερ» και «Πάντινγκτον».

Το σενάριο της νέας ταινίας θα γράψει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός των «Peaky Blinders» και «Locke».

Τα δισεκατομμύρια που αποφέρει η κινηματογραφική σειρά

Το διακύβευμα για τη νέα ιδιοκτησία είναι μεγάλο, καθώς ο Τζέιμς Μποντ αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises του Χόλιγουντ.

Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ και οι ταινίες της έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Μόνο το «No Time to Die», που κυκλοφόρησε το 2021, απέφερε 774 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, τα οικονομικά οφέλη δεν περιορίζονται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το franchise εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα από συμφωνίες προβολής σε πλατφόρμες streaming, βιντεοπαιχνίδια, αλλά και από εμπορικές συνεργασίες που ενισχύουν, μεταξύ άλλων, τη ζήτηση για αυτοκίνητα Aston Martin.

cnn.gr