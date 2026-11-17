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Στη δημοσιοποίηση των τριών βασικών αιτιών που οδήγησαν στο παγκόσμιο μπλακάουτ της περασμένης εβδομάδας προχώρησε η Microsoft, ρίχνοντας φως στην εκτεταμένη τεχνική δυσλειτουργία που επηρέασε το Outlook, το Exchange και άλλες σημαντικές εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας.

Στην πρώτη έκθεση εντοπίζονται τρεις παράγοντες που προκάλεσαν τη διακοπή των υπηρεσιών της για 24 ώρες:

– ένα σφάλμα που υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες,

– δυσλειτουργία στις εσωτερικές συνδέσεις και

– προβλήματα στη χωρητικότητα των διακομιστών.

Καθένα από αυτά τα προβλήματα θα μπορούσε εύκολα να είχε αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, ωστόσο ο συνδυασμός τους προκάλεσε μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, η οποία ήταν δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί, δήλωσαν στελέχη της Microsoft.

Η διαταραχή ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, όταν χρήστες στις ΗΠΑ ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Outlook. Καθώς το πρόβλημα συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ούτε στα email τους ούτε σε άλλες υπηρεσίες του Office 365.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι είχε επιλύσει το πρόβλημα και αποκαταστήσει τις υπηρεσίες έως το Σάββατο, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η διακοπή λειτουργίας δεν οφειλόταν σε παραβίαση της κυβερνοασφάλειας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, ο Τσαρς Λαμάνα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft για τα Copilot, Agents και Platform, ανέφερε ότι ένα λανθάνον σφάλμα ή ελάττωμα, το οποίο υπήρχε από τον Ιούλιο, προκάλεσε την «υπερφόρτωση και τη μη ανταπόκριση» των διακομιστών της εταιρείας.

Ο Λαμάνα εξήγησε ότι η εταιρεία διαθέτει συνήθως δύο διαθέσιμες πύλες δικτύου, δηλαδή σημεία εισόδου και εξόδου που συνδέουν διαφορετικά συστήματα και επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, μία από αυτές δεν λειτουργούσε για το Microsoft Teams, με αποτέλεσμα να υπερφορτωθεί η κύρια πύλη. Παράλληλα, περισσότερο από το 14% της χωρητικότητας των διακομιστών της εταιρείας δεν ήταν διαθέσιμο εξαιτίας ενός διαφορετικού προβλήματος που είχε παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα.

More details on the root cause can be found in the Microsoft 365 Admin center, and an abridged version can be found below.



We are deeply sorry for the impact to all our customers and recognize the impact that this has on their normal business & operations.



The incident on… https://t.co/p8mUHxDe67 — Charles Lamanna (@clamanna) November 16, 2026

«Ο συνδυασμός του αυξημένου φορτίου και της μειωμένης χωρητικότητας των διακομιστών είχε ως αποτέλεσμα η πύλη δικτύου να ενεργοποιήσει το λανθάνον σφάλμα που υπήρχε από τον Ιούλιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται αιτήματα, μέχρι που οι διακομιστές σταμάτησαν τελικά να ανταποκρίνονται. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις ώρες αιχμής της διαδικτυακής κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες» συνέχισε ο Λαμάνα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η εταιρεία αντιμετώπισε πρόσθετες δυσκολίες στην αποκατάσταση του προβλήματος, επειδή το σφάλμα είχε εμφανιστεί αρκετούς μήνες νωρίτερα. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να διορθωθεί απλώς με την αναίρεση μιας πρόσφατης αλλαγής.

«Η αποκατάσταση διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο, επειδή, καθώς οι διακομιστές επανέρχονταν σε λειτουργία, κατακλύζονταν αμέσως από την κίνηση που είχε συσσωρευτεί όσο παρέμεναν εκτός λειτουργίας και σταματούσαν και πάλι να ανταποκρίνονται», έγραψε.

«Οι συνήθεις αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποκατάστασης που διαθέτουμε δεν είχαν σχεδιαστεί για να επαναφέρουν τις υπηρεσίες από μια τόσο εκτεταμένη κατάσταση μη ανταπόκρισης. Επιπλέον, καθώς το βασικό σφάλμα στον κώδικα ήταν ένα λανθάνον πρόβλημα που υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες, οι συνήθεις διαδικασίες επαναφοράς προηγούμενων εκδόσεων, σταδιακής διάθεσης αλλαγών και οι διακόπτες ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργιών δεν μπορούσαν να αναιρέσουν γρήγορα την αλλαγή» κατέληξε ο Λαμάνα.

protothema.gr