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Η Microsoft ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών της που είχαν επηρεαστεί από την παγκόσμια διακοπή, μεταξύ των οποίων τα Teams, Outlook και Copilot.

Το πρόβλημα είχε προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις διαδικτυακές επικοινωνίες επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με τη διακοπή να διαρκεί περισσότερες από 24 ώρες.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της βλάβης ήταν εκτεταμένες. Ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνταν υποχρεωτικά με φυσική παρουσία, ενώ αρκετές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν προσωρινά να επιστρέψουν σε παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας, ακόμη και στη χρήση φαξ.

Η Microsoft εξέφρασε τη «βαθύτατη λύπη» της για την αναστάτωση που προκλήθηκε, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα και όχι σε κυβερνοεπίθεση ή σε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το μπλακ άουτ επηρέασε 74 χώρες μέσα σε μία ώρα

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα σε περίπου μία ώρα είχε επεκταθεί σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου οι πρώτες επιπτώσεις καταγράφηκαν από το βράδυ της Πέμπτης.

Η βλάβη επηρέασε τις εφαρμογές Outlook, Teams και Copilot, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες και στις καθημερινές εργασίες οργανισμών και επιχειρήσεων.

Στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρθηκαν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην αστυνομία και στα σχολεία. Στις ΗΠΑ επηρεάστηκαν ακόμη και τεχνολογικοί κολοσσοί που βασίζονται στις υποδομές της Microsoft, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Στην Ιαπωνία καταγράφηκαν προβλήματα στις διυπουργικές επικοινωνίες, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν συστήματα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στη Γερμανία, παρότι δεν σημειώθηκαν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στη λειτουργία του κράτους, η κυβέρνηση εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι σημαντικές, καθώς χάθηκαν εκατομμύρια εργατοώρες.

Η Microsoft απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

Η εταιρεία απέδωσε την κατάρρευση των συστημάτων της σε τεχνικό πρόβλημα και υπερφόρτωση διακομιστών, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η βλάβη δεν συνδεόταν με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Microsoft εξέφρασε τη «βαθύτατη λύπη» της «για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας».

«Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρατηρείται γενική ανάκαμψη και σταθερότητα σε όλες τις υπηρεσίες.

Η έκταση και η διάρκεια της διακοπής προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται προβλήματα στα συστήματα της Microsoft, ωστόσο σπάνια μια βλάβη αποκτά τόσο μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια και διαρκεί τόσο πολύ.

Εσωτερική αναβάθμιση φέρεται να προκάλεσε το ψηφιακό ντόμινο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, μια προβληματική εσωτερική αναβάθμιση σε υπηρεσίες της Microsoft ενδέχεται να αποτέλεσε την αφετηρία της παγκόσμιας δυσλειτουργίας.

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, εξήγησε ότι τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα είναι ιδιαίτερα σύνθετα και περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις που καθιστούν δύσκολο τον άμεσο εντοπισμό της αιτίας μιας βλάβης.

«Όταν ένα τέτοιο σύστημα χαλάσει, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος άμεσα ποια ήταν η ρίζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ, Διονύσης Ξενάκης, σημείωσε ότι οι αναφορές για προβλήματα υπηρεσιών αυξήθηκαν από 15 το λεπτό σε 20.000 το λεπτό.

Όπως εξήγησε, μια εσωτερική αναβάθμιση, διαδικασία που πραγματοποιείται συχνά σε μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ακόμη και όταν οι διακομιστές εξακολουθούν να λειτουργούν.

ertnews.gr