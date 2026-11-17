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Κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τα όσα περιέχονται στην επιστολή του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προς τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, ενόψει και εξελίξεων στο Κυπριακό. Ο Ερντογάν δεν ανέφερε ο,τιδήποτε καινούργιο στο μήνυμα προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν, το οποίο απέστειλε με αφορμή την επέτειο της αποσχιστικής οντότητας. Ωστόσο, το περιεχόμενο της επιστολής, δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με τα όσα διαμορφώνονται, σε αυτή τη φάση, στο Κυπριακό.

Για συνύπαρξη «δυο κρατών δίπλα- δίπλα», έλεγε διαχρονικά η Άγκυρα, αυτό επανέλαβε με αφορμή τα πανηγύρια για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους ο αρχηγός της κατοχικής δύναμης. Άλλωστε, το 1983, όταν δεν υπήρχε στο προσκήνιο ο Ερντογάν, η ανακήρυξη της αποσχιστικής οντότητας σε τι αποσκοπούσε; Σε αυτό που περιέγραφε ο Ραούφ Ντενκτάς. Σε όσα αναφέρονται και σήμερα από την Τουρκία. Και όχι μόνο το 1983, αλλά πολύ νωρίτερα τα έλεγαν αυτά οι Τούρκοι. Υπενθυμίζεται ότι σε τουρκικό σχέδιο, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 1963, το οποίο φέρει την υπογραφή του αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Φαζίλ Κουτσιούκ και του προέδρου της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης, Ραούφ Ντενκτάς, είχε προαγγελθεί η ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Και η μεταφορά πληθυσμού «σε μια ζώνη»!

Ο Ερντογάν, λοιπόν, όπως και ο αντιπρόεδρος του Τζεβντέτ Γιλμάζ, που παρέστη στα πανηγύρια, ως ο αρμόδιος για τα κατεχόμενα στην τουρκική κυβέρνηση, επανέλαβαν διαχρονικές θέσεις. Έχουν, όμως, περισσότερη σημασία τώρα, καθώς αυτές διατυπώθηκαν παραμονές καθορισμού ημερομηνίας για νέα κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον εγκάθετο της Άγκυρας στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο τελευταίος στις τοποθετήσεις του ήταν «πιο προσεκτικός», αλλά επί της ουσίας ταυτισμένος με τα αφεντικά. Είπε στην ομιλία του ο Έρχιουρμαν ότι «…η ‘’Διακήρυξη Ανεξαρτησίας’’ της 15ης Νοεμβρίου 1983, σχετικά με την ανακήρυξη της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Κύπρου’’, αναφέρει ότι είναι δυνατό και απαραίτητο οι δύο λαοί, που είναι υποχρεωμένοι να ζουν δίπλα-δίπλα στο ίδιο νησί, να καταλήξουν σε μια ειρηνική, δίκαιη και διαρκή λύση στα προβλήματά τους μέσω διαπραγματεύσεων σε ισότιμη βάση». Το «δίπλα- δίπλα», το «δυο λαοί», όπως και πολλά άλλα, είναι «αντιγραφή» από το εγχειρίδιο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο! Είπε και κάτι άλλο ο κ. Έρχιουρμαν, το οποίο μπορεί να εκληφθεί και ως αστείο. Είπε πως «ο τουρκοκυπριακός λαός δεν ήταν ποτέ η πλευρά που αποχώρησε από οποιοδήποτε τραπέζι διαπραγματεύσεων και ούτε θα είναι στο μέλλον…» Πώς μπορεί, όμως, να υποστηρίζει τούτο ο Έρχιουρμαν, όταν δεν προσέρχεται καν σε συνομιλίες; Πρώτα πρέπει να συμμετέχει σε συνομιλίες και στη συνέχεια να επιστρατεύσει τα διάφορα βαρύγδουπα ότι… δεν αποχωρεί ποτέ! Όπως συνεχώς επαναλαμβάνει, για να προσέλθει σε συνομιλίες θα πρέπει πρώτα να γίνουν αποδεκτές οι προϋποθέσεις που θέτει και οι οποίες μόνο αυτόχειρες υιοθετούν.

Ο Έρχιουρμαν εκνευρίζει, πλέον, ακόμη και τους οπαδούς του στις ελεύθερες περιοχές. Τολμούν μερικές φορές να του ασκήσουν κριτική. Αλλά, σκοπίμως, τον κριτικάρουν πακέτο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Βουλωμένο γράμμα της κ. Ολγκίν διαβάζουν. Για να μην κατηγορηθεί, μόνο, ο εγκάθετος της Άγκυρας για την παρελκυστική του στάση, θα υπάρξει «εξισορρόπηση» στον καταμερισμό ευθυνών. Θα επιχειρηθεί να κατανεμηθούν οι ευθύνες. Θα ισχυρισθούν ότι φταίει και ο Χριστοδουλίδης, που δεν δέχεται τους όρους της Τουρκίας!

Στο διά ταύτα: Ο Ερντογάν, που κάνει κουμάντο, διαμηνύει ότι το ψευδοκράτος αποτελεί «την πολυτιμότερη έκφανση του αγώνα κυριαρχίας και ύπαρξης του τουρκοκυπριακού ‘’λαού’’ και αποτελεί την αιώνια εγγύηση της τουρκοκυπριακής παρουσίας…». Άρα, διά της αποσχιστικής οντότητας θα γίνουν τα όποια βήματα ενδεχομένως θα επιδιώξει η κατοχική Τουρκία. Θέλει η Άγκυρα στην εξίσωση μιας συμφωνίας να βρίσκεται και η αποσχιστική οντότητα, που θα μετεξελιχθεί σε «κανονικό συνιστών κράτος». Γι΄αυτό άλλωστε και κατασκεύασαν το μόρφωμα αυτό.