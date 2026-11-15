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Η διάνοιξη άλλων οδοφραγμάτων, πέραν των δύο που αποφασίστηκαν, θα συζητηθεί στην τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι, μετά το τέλος της παρέλασης για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι όπως είναι γνωστό, το σημείο διέλευσης Κάμπου προτάθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά και αποφασίστηκε να ανοίξει μαζί με το σημείο διέλευσης στη Λουρουτζίνα.

Η τ/κ πλευρά, συνεχίζει, παράλληλα με τις συζητήσεις της Τεχνικής Επιτροπής επί του θέματος, θα ολοκληρώσοει το ταχύτερο δυνατό επί του πεδίου το μέρος των εργασιών που της αναλογεί και στα δύο σημεία διέλευσης.

«Το άνοιγμα και άλλων σημείων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Μιας Μηλιάς, θα εξεταστεί στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και στην ίδια την τριμερή συνάντηση», καταλήγει ο κ. Έρχιουρμαν.

ΚΥΠΕ