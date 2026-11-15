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Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό με αυτό που προκάλεσε την απώλεια των υπηρεσιών της Microsoft τις προηγούμενες μέρες, είπε ο ειδικός κυβερνοασφάλειας, Ντίνος Παστός, δίνοντας συμβουλές για μέτρα πρόληψης και επιχειρησιακής συνέχειας, για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων σε ένα μελλοντικό αντίστοιχο συμβάν.

Περιγράφοντας το τι ακριβώς συνέβη, είπε ότι, σύμφωνα με τη Microsoft, εξαιτίας ενός «τεχνικού ατοπήματος», μία από τις ρυθμίσεις της δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα να «πέσουν» αλυσιδωτά διάφορες υπηρεσίες, όπως το email, το chat, οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της.

Σημείωσε ότι δεν ήταν κυβερνοεπίθεση. «Από την πρώτη μέρα ήταν φανερό ότι ήταν ζήτημα της υποδομής της Microsoft», είπε. Ερωτηθείς αν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος, απάντησε θετικά, αναφέροντας ότι η Microsoft παραδέχτηκε ότι στην προσπάθεια να διορθωθεί το λάθος, προκλήθηκαν άλλα προβλήματα φόρτου εργασίας των υπηρεσιών. Γι’ αυτό δεν υπήρχε τρόπος να επιλυθεί γρήγορα.

Σημείωσε ότι το περιστατικό επηρέασε εκατομμύρια κόσμο, πρωτίστως τους χρήστες της πλατφόρμας τους, και μετά τους πελάτες των χρηστών. «Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά, δεν μπορούσε να εξυπηρετεί ούτε τους πελάτες της», ανέφερε.

Το πιο ανησυχητικό, επισήμανε, ήταν το γεγονός ότι πήρε τρεις μέρες για να διορθωθεί το πρόβλημα. «Συνήθως, όταν υπήρχε μια κεντρικοποιημένη απώλεια υπηρεσιών ή λάθη που οδηγούσαν σε μικρά black-outs στο παρελθόν, δεν χρειάζονταν περισσότερο από κάποιες ώρες ή το πολύ μια μέρα για να διορθωθούν», ανέφερε.

Ο κ. Παστός είπε ότι θορυβήθηκαν αρκετές υπηρεσίες και χώρες από το περιστατικό, «διότι αναδεικνύεται το πρόβλημα ότι εμπιστευόμαστε και κεντρικοποιούμε αρκετές από τις ζωτικές λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε μια ιδιωτική εταιρεία».

«Μεταφέρουμε, δηλαδή, την ευθύνη σε αυτές τις εταιρείες, για να μην ασχολούμαστε εμείς με τη συντήρηση και την αναβάθμιση, γιατί ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες cloud είναι για σκοπούς συντήρησης, αναβάθμισης και ασφάλειας, μέσω του διαδικτύου», εξήγησε. «Με το ρίσκο όμως, να επηρεαστούν κεντρικά σε μεγάλο βαθμό όλοι οι χρήστες, αν πάει κάτι λάθος, όπως σε αυτό το παράδειγμα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή για τους χρήστες, είπε ότι «ρεαλιστικά εύκολη λύση δεν υπάρχει», σημειώνοντας ότι δεν είναι απλό να μεταφερθούν αυτές οι υπηρεσίες, ειδικά οι υπηρεσίες email και οι υπηρεσίες αρχείων που συγχρονίζουν στο cloud.

«Θα μπορούσαν να υπάρχουν αντίγραφα των αρχείων ή δευτερεύουσες υπηρεσίες για την εσωτερική επικοινωνία σε μια επιχείρηση», είπε, αν και σημείωσε ότι εξωτερικά οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν έναν πάροχο.

«Το ρεαλιστικό για να μπορούν οι εταιρείες να είναι έτοιμες είναι να θεωρήσουν ότι αυτό θα ξανασυμβεί, δεν είναι μεμονωμένο. Δεν υπάρχει λόγος να μην ξανασυμβεί αύριο και σε χειρότερο βαθμό», είπε.

«Από τη στιγμή που υπάρχει το ενδεχόμενο, μέσα στην πολιτική ασφάλειας και συνέχειας μίας εταιρείας πρέπει να υπάρχει το πλάνο που θα λέει ότι στην περίπτωση που ο κεντρικός πάροχος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες λειτουργίες, αυτές θα μπορούν να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από άλλες υπηρεσίες ή από δευτερεύουσες υπηρεσίες που υπάρχουν εντός της εταιρείας, που μπορεί να μην είναι στο διαδίκτυο ή στο cloud», συμβούλευσε.

Ερωτηθείς για εκτίμηση του κόστους που προκάλεσε το περιστατικό, είπε ότι επειδή σε μεγάλο βαθμό ήταν σε παγκόσμια κλίμακα, το συνολικό κόστος είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις δεν αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό υπηρεσίες που είχαν να κάνουν με εισοδήματα και πωλήσεις, αλλά προέκυψαν περισσότερο ζητήματα επικοινωνίας. Όπως ανέφερε, δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμής αριθμός που να προσδιορίζει τη ζημιά.

Χακάρισμα σε συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο

Κληθείς, εξάλλου να σχολιάσει τις κυβερνοεπιθέσεις που παρουσιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα σε ψυγεία υπεραγορών και τράπεζα αίματος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Παστός ανέφερε ότι όσον αφορά τις συνδεδεμένες συσκευές στο διαδίκτυο που ελέγχονται εξ αποστάσεως, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική ασφάλειας και αναβάθμισης του κάθε οργανισμού, ώστε να παρακολουθείται η συντήρησή τους όπως γίνεται με τους υπολογιστές και τους σέρβερς.

Ανέφερε ότι αυτό δεν πρέπει να αγνοείται, και σημείωσε ότι τα περιστατικά αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως αφύπνιση και παράδειγμα, και να συμπεριληφθεί το ενδεχόμενο στο προβλεπόμενο ρίσκο μιας εταιρείας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «σίγουρα θα δούμε παρόμοια περιστατικά σε άλλες συσκευές και υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες», οι οποίες μπορεί είτε να ξεχάστηκαν και να μη συντηρούνται, είτε να έχουν ρυθμιστεί λανθασμένα από αυτούς που έκαναν την εγκατάσταση και έδωσαν εύκολο βήμα σε επιτήδειους.

Ερωτηθείς πού αποσκοπούσαν αυτές οι επιθέσεις, είπε ότι συνήθως οι επιθέσεις που επηρεάζουν τέτοιες λειτουργίες γίνονται για σκοπούς φάρσας, επίδειξης και εκφοβισμού, ενώ μπορεί να είναι και μέθοδος κυβερνοπολέμου.

«Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πρέπει να αναρωτηθούν τι συσκευές έχουν εγκαταστήσει που έχουν λειτουργίες συνδεσιμότητας, ποιος τους τις έχει ρυθμίσει και αν υπάρχει πλάνο συντήρησης, αναβάθμισης και αντικατάστασης στην πάροδο του χρόνου. Οτιδήποτε αγοράζουμε που είναι συνδεδεμένο πρέπει να συντηρείται αναλόγως», είπε, δίνοντας το παράδειγμα ότι ακόμα και μια κάμερα ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση της ασφάλειάς μας.

ΚΥΠΕ