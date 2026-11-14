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Δεκάδες χώρες έμειναν για σχεδόν ένα 24ωρο χωρίς Outlook και Teams. Με κυβερνήσεις, νοσοκομεία, χρηματιστές και σιδηροδρόμους, αλλά και άλλες επιχειρήσεις να αναζητούν εναλλακτικές, η εικόνα από την κατάρρευση των υπηρεσιών της Microsoft ήταν κάπως… σουρεαλιστική.

Από τη μία εργαζόμενοι να πανηγυρίζουν για το “ουρανοκατέβατο ρεπό” και από την άλλη, χώρες όπως η Ιαπωνία, που φημίζονται για την υψηλή τεχνολογία, κατέφυγαν σε λύσεις που οι νέες γενιές δεν ξέρουν καν πώς λειτουργούν: στο σταθερό τηλέφωνο και στο… φαξ, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι εφευρέθηκε το 1864 και λειτουργούσε από τον 19ο αιώνα, ή στις χειρόγραφες, δυσανάγνωστες συνταγές των γιατρών που ο φαρμακοποιός καταφέρνει να διαβάσει. Η επιστροφή στην… παράδοση ήταν το μόνο “plan b” που είχαν έτοιμο, την ώρα που η Microsoft δεχόταν 20.000 αναφορές προβλημάτων κάθε λεπτό που πέρναγε (!) από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σήμερα, μια μέρα μετά, οι υπηρεσίες της Microsoft έχουν επανέλθει στη μεγάλη τους πλειονότητα. Τα ξημερώματα η εταιρεία ανέφερε ότι παρατηρεί «σταθερή ανάκαμψη» σε όλα τα περιβάλλοντα που είχαν πληγεί. Παράλληλα, παρακολουθεί τον όγκο των email που «κόλλησαν» στις ουρές και, όπως διευκρινίζει, δεν θα κηρύξει το περιστατικό λήξαν πριν παραδοθούν όλα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι κάποιοι νεότεροι θα βιώσουν τη “μαγεία” του πραγματικού ταχυδρομείου, όταν έστελνες ένα μήνυμα την Πέμπτη και ήσουν τυχερός αν παραδιδόταν κάποια στιγμή το Σάββατο ή την Κυριακή- όπως αναμένεται να γίνει με τα μη παραδοθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα της Microsoft. Και παρότι είναι ένα καλό μάθημα σε όσους δεν έζησαν ποτέ χωρίς την τεχνολογία να τα κάνει όλα γρήγορα και εύκολα γι’ αυτούς, το ερώτημα είναι αν, τελικά, έχουμε επενδύσει σε βαθμό απόλυτης εξάρτησης όλη τη λειτουργία των κοινωνιών μας επάνω στην τεχνολογία.

Πριν απαντήσουμε με τα… αυτονόητα στο παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει να δούμε τι συνέβη: Το πρόβλημα ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου (βράδυ ώρα Ελλάδας), στην αρχή από την Αμερική. Μέσα σε περίπου μία ώρα αναφορές για προβλήματα ή πλήρη κατάρρευση υπηρεσιών της Microsoft έπεφταν “βροχή” στα κεντρικά της εταιρείας, από 74 χώρες. Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια αναφορές, με κορύφωση σχεδόν 20.000 ανά λεπτό. Η βλάβη αφορούσε το Exchange Online, την υπηρεσία email και ημερολογίου της Microsoft στο cloud, και από εκεί «έριξε» ή καθυστέρησε το Outlook, το Teams, το Copilot και μια σειρά από συνδεδεμένες εφαρμογές. Οργανισμοί που φιλοξενούν τις υπηρεσίες της Microsoft στους δικούς τους διακομιστές γλίτωσαν σε μεγάλο βαθμό.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν ότι οι πιο «ψηφιακές» χώρες του πλανήτη δεν είχαν πάντα εφεδρικό ψηφιακό σχέδιο. Στην Ιαπωνία, όπου η βλάβη έφτασε ακριβώς με το ξεκίνημα της εργάσιμης Παρασκευής, χρηματιστηριακές εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίων γύρισαν στο φαξ για να επιβεβαιώνουν συναλλαγές, ενώ ορισμένες τιμές αναφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων δημοσιεύθηκαν με καθυστέρηση, σύμφωνα με τη Nikkei. Ο τερματικός σταθμός διεθνούς αεροπορικού φορτίου του Τόκιο ζήτησε από τους πελάτες του να επικοινωνούν με τηλέφωνο ή φαξ, και η ιαπωνική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε και η δική της υποδομή πληροφορικής. Τρομερή ειρωνεία για μια χώρα που οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι “μια ματιά στα επόμενα 100 χρόνια της τεχνολογίας”, που είναι συνηθισμένη εικόνα να χρησιμοποιούνται ανθρωποειδή ρομπότ για υποδοχή και εξυπηρέτηση.

Στη Γερμανία, η υπηρεσία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανέφερε «μαζική επιβράδυνση» του Outlook από τις 7 το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να μπορεί να στέλνει μόνο περιορισμένα τα δρομολόγια παρακαμπτήριων διαδρομών. Τα τρένα κινήθηκαν κανονικά, ενώ το γερμανικό υπουργείο Ψηφιακών δήλωσε ότι δεν υπήρξαν μεγάλα προβλήματα στην ομοσπονδιακή διοίκηση.

Τι το προκάλεσε: μια (ακόμη) αλλαγή που πήγε στραβά

Η Microsoft είναι κατηγορηματική ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση. Μιλά για «τεχνικό ζήτημα που δεν σχετίζεται με κυβερνοασφάλεια ή με AI/agents». Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης αναβάθμισης χωρητικότητας του δικτύου της και εμφανίστηκε μετά από μια πρόσφατη αλλαγή στο δίκτυο. Η αποκατάσταση δεν ήταν ευθύγραμμη: την Παρασκευή η εταιρεία ανακοίνωσε «θετικά αποτελέσματα» στην επανεκκίνηση των διακομιστών, για να παραδεχθεί λίγες ώρες μετά ότι οι κινήσεις αυτές δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν.

Εδώ, οι… “παλιοί” χρήστες των Windows θα χαμογελάσουν πικρά. Η Microsoft είναι… “διαβόητη” για τις ενημερώσεις της: η οθόνη με το μήνυμα «Εγκατάσταση ενημερώσεων 20%. Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας», η επανεκκίνηση στη μέση της δουλειάς, το update που χάλασε κάτι που μέχρι χθες δούλευε και η εταιρεία αναγκάστηκε να το αποσύρει. Σχεδόν όλοι έχουμε μια ιστορία με μια ενημέρωση που «νέκρωσε» το σύστημα για κάμποση ώρα.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν το ίδιο συμβαίνει όχι σε έναν υπολογιστή, αλλά στο cloud πάνω στο οποίο τρέχουν δημόσιες, νευραλγικές και μη υπηρεσίες, νοσοκομεία και αγορές. Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών και Κυβερνοασφάλειας Τόνι Μπερκ έκανε τη σύγκριση δημόσια: η Microsoft, είπε, πιστεύει ότι αντιμετωπίζει κάτι παρόμοιο με την περίπτωση της CrowdStrike, όπου μια ενημέρωση «πήγε στραβά». Το 2024 μια προβληματική ενημέρωση της CrowdStrike είχε «ρίξει» εκατομμύρια υπολογιστές Windows παγκοσμίως.

Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Η Microsoft είχε διακοπή στο Microsoft 365 τον Ιανουάριο και τον περασμένο μήνα στην πλατφόρμα cloud Azure, ενώ προηγήθηκε και η διακοπή του Οκτωβρίου 2025.

Ποιοι «πάγωσαν»

Η λίστα είναι μακριά. Στη Βρετανία επηρεάστηκαν το NHS και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία το εθνικό σύστημα υγείας (HSE) συνέστησε σε γιατρούς και φαρμακοποιούς να επιστρέψουν στις χάρτινες συνταγές. Στην Αυστραλία προβλήματα είχαν η ομοσπονδιακή αστυνομία και η υπηρεσία πληροφοριών. Ινδικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση, η Maersk για καθυστερημένες ενημερώσεις προς πελάτες, ενώ στη Σιγκαπούρη traders της CMC Markets δούλευαν με τηλέφωνο και WhatsApp.

Χθες, Παρασκευή, η Microsoft εξέδωσε δημόσια συγγνώμη: «Λυπούμαστε βαθύτατα για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις υπηρεσίες μας και αντιμετωπίζουμε αυτή την ευθύνη με απόλυτη σοβαρότητα».

Η εταιρεία εξήγησε ότι, λόγω του όγκου της ζήτησης, επανέφερε τις υπηρεσίες σταδιακά, ελέγχοντας τη σταθερότητα σε κάθε βήμα: «Αν και αυτό πήρε περισσότερο χρόνο, βοήθησε να διασφαλιστεί μια σταθερή αποκατάσταση». Υποσχέθηκε αναλυτική αναφορά για το περιστατικό μόλις ολοκληρωθεί η εσωτερική διερεύνηση.

Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε 1,7% πριν από το άνοιγμα της Παρασκευής, όμως στη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε ουσιαστικά σταθερά, με μικρή άνοδο το απόγευμα. Από την αρχή της χρονιάς παραμένει κερδισμένη κατά περίπου 8%. Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχθηκε η καθημερινή λειτουργία των αγορών. Το Euronext ανέφερε προβλήματα στο email, εταιρεία κινητών αξιών στην Ταϊβάν ακύρωσε επαναγορά ομολόγων, η Richemont καθυστέρησε για λίγο τα αποτελέσματα εξαμήνου, η Aviva ενεργοποίησε εφεδρικά συστήματα για τις τηλεδιασκέψεις αποτελεσμάτων και η Workhorse μετέθεσε τη δική της ανακοίνωση για τις 16 Νοεμβρίου. Ο αναλυτής της Morningstar DBRS Μάριο Ντε Τσίκο εκτιμά τις ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως σε 300 έως 500 εκατ. δολάρια, όταν για το μπλακ άουτ της CrowdStrike το 2024 η αντίστοιχη εκτίμηση ήταν 400 εκατ. έως 1,5 δισ.

Τι σημαίνει όμως όλη αυτή η “περιπέτεια” για το μέλλον; Η σουίτα Microsoft 365 έχει περισσότερους από 450 εκατομμύρια εμπορικούς χρήστες, και αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμα. «Δείχνει πόσο μεγάλο μέρος της εργάσιμης ημέρας περνά πλέον από τα εργαλεία email και συνεργασίας ενός μόνο παρόχου», σημείωσε ο Λουκ Κίχοου της Ookla, μητρικής του Downdetector. Ο Ιρλανδός σύμβουλος ασφαλείας Μπράιαν Χόναν μίλησε για «συγκεντρωμένο κίνδυνο» όταν όλα βασίζονται σε έναν πάροχο.

Ο Τζος Γκίλμπερτ της eToro εστιάζει στην επανάληψη: αν η αξιοπιστία αρχίσει να φαίνεται χρόνιο πρόβλημα, κάθε τμήμα πληροφορικής θα έχει λόγο να το σκεφτεί δύο φορές πριν βάλει ακόμη περισσότερα στα χέρια ενός παρόχου.

Ο Τζέισον Έιντερ της William Blair εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα η θέση της Microsoft δεν αλλάζει, καθώς η αντικατάσταση εργαλείων τόσο βαθιά ριζωμένων στην καθημερινή δουλειά είναι ακριβή και σύνθετη. Μακροπρόθεσμα, όμως, κάποιοι πελάτες ίσως γίνουν πιο δεκτικοί σε εναλλακτικές, όπως το Google Workspace ή τα νέα εργαλεία γραφείου που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα η δημιουργούς του Claude AI, Anthropic.

Ο ανταγωνισμός έχει ήδη κινηθεί: από τον Οκτώβριο του 2025 η Google προσφέρει υπηρεσία που συγχρονίζει email και αρχεία ώστε οι εργαζόμενοι να περνούν στο Gmail και στο Drive όσο διαρκεί μια διακοπή της Microsoft. Στο Τόκιο, η κυβέρνηση δηλώνει ότι «παρακολουθεί στενά» την ανταπόκριση της εταιρείας. Το επόμενο κεφάλαιο γράφεται με την αναλυτική αναφορά που έχει υποσχεθεί η Microsoft.

protothema.gr