Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προσπάθεια εξεύρεσης εργατικού δυναμικού σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως προκύπτει και από τα σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Οι συνθήκες πλήρους απασχόλησης που επικρατούν στην κυπριακή αγορά, σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, στρέφουν τα βλέμματα όλων σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, παραλήφθηκαν 3.210 αιτήσεις εργοδοτών, για την απασχόληση 21.057 υπηκόων τρίτων χωρών. Όπως έχει λεχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν, οι περισσότερες ανάγκες εντοπίζονται στην οικοδομική βιομηχανία, στο λιανεμπόριο και στην εστίαση. Ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό υπάρχουν επίσης σε εταιρείες τεχνολογίας, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο, προκύπτουν επιπλέον ανάγκες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Πλήρης απασχόληση

Με βάση τα πιο πάνω, στόχος του Υπουργείου Εργασίας για το 2027, είναι η διατήρηση γρήγορων και αξιόπιστων διαδικασιών, η επικαιροποίηση του Πλαισίου Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργαζομένων και η περαιτέρω μηχανογράφηση των διαδικασιών. Όσον αφορά την ευρύτερη αγορά εργασίας, επισημαίνεται ότι παραμένει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να παραμένει σταθερά κάτω από το 4% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026. Ο μέσος όρος εγγεγραμμένων ανέργων την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ήταν 10.662 άτομα, ενώ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κοινοποιήθηκαν 27.333 κενές θέσεις και πραγματοποιήθηκαν 2.274 τοποθετήσεις. Όπως προστίθεται, τα σχέδια χορηγιών του Τμήματος Εργασίας για την πρόσληψη ανέργων γυναικών (1.257 συμμετοχές – έχει εξαντληθεί), νέων 15 – 29 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (657 τοποθετήσεις), ανέργων άνω των 50 ετών (279), αδρανών γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις (93), ατόμων με αναπηρία (121), ατόμων με χρόνιες παθήσεις (249) και αποφυλακισθέντων (126) θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και το 2027.

Τα ανωτέρω στοιχεία, περιλαμβάνονται στο σημείωμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει ετοιμαστεί με αφορμή την επικείμενη (Δευτέρα 16/11) εξέταση του προϋπολογισμού για το 2027, καθώς και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2027 – 2029 από τη Βουλή. Ειδική αναφορά γίνεται στο κομμάτι που αφορά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς και στις εργασιακές σχέσεις, στο θέμα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όπως επίσης και στο ζήτημα των δεξιοτήτων και της παραγωγικότητας. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο μέρος του σημειώματος, αναλώνεται στην επεξήγηση των στοιχείων που αφορούν στην μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Συνταξιοδοτικό

Οι κυριότερες πρόνοιες του κυβερνητικού νομοσχεδίου που αφορά τους πυλώνες «0» και «1» είναι:

• Αυξήσεις συντάξεων από 5% μέχρι 60%, οι οποίες θα αποδοθούν τμηματικά εντός τριετίας (30% το πρώτο έτος, 30% το δεύτερο και 40% το τρίτο), με επαναϋπολογισμό και σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα για 15 έτη, ώστε κανένας συνταξιούχος να μη λάβει χαμηλότερο ποσό από αυτό που θα λάμβανε με το υφιστάμενο σύστημα.

• Εγγυημένη ελάχιστη αύξηση €30 μηνιαίως για τους υφιστάμενους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σύνταξη μέχρι €600.

• Χορήγηση συμπληρωμάτων βασικής ασφάλισης στους υφιστάμενους συνταξιούχους και σε όσους συνταξιοδοτηθούν στα πρώτα πέντε έτη εφαρμογής, καθώς και αναγνώριση λογιζόμενης βασικής ασφάλισης σε κάθε υφιστάμενο και μελλοντικό συνταξιούχο.

• Στήριξη ατόμων που δικαιολογημένα ήταν εκτός αγοράς εργασίας, όπως γονείς με ευθύνες φροντίδας, άτυποι φροντιστές, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. • Ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος.

• Διεύρυνση της βάσης χρηματοδότησης του Ταμείου, με νέα υποχρέωση εισφοράς από εισοδηματίες.

• Διατήρηση της κοινωνικής σύνταξης και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, με απόδοση εισοδηματικά κριτήρια.

Αυξήσεις μέχρι €200

Από τη μεταρρύθμιση, αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 123.000 υφιστάμενοι συνταξιούχοι, εκ των οποίων πέραν των 50.000 θα λάβουν αύξηση άνω των €100 μηνιαίως και περισσότερα από 10.000 άτομα θα λάβουν μηνιαία αύξηση άνω των €200.

Πέραν των πιο πάνω, επισημαίνεται ότι συνεχίζεται ο κοινωνικός διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα (Ταμεία Προνοίας), ο οποίος από τις 9 Νοεμβρίου συζητείται σε εβδομαδιαίες συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας – πλαισίου επί των βασικών αρχών.

Στον Προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνονται πιστώσεις για ενημερωτικές εκστρατείες για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, για αναλογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και ποσό €5,5 εκατ. για τη συνέχιση, με εθνικούς πόρους, του έργου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», μετά τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οικονομικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας για τα έτη 2027, 2028 και 2029 ανέρχεται σε €998 εκατ., €1.056 εκατ. και €1.131 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό ύψους €956 εκατ. το 2026. Παρουσιάζει αύξηση €42 εκατ. για το 2027, περαιτέρω αύξηση €58 εκατ. για το 2028 και ακόμη περαιτέρω αύξηση €75 εκατ. για το 2029.

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους €19 εκατ., €9 εκατ. και €5 εκατ. για τα έτη 2027, 2028 και 2029 αντίστοιχα, οι οποίες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔΑ).

Συμπερασματικά, ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας για τα έτη 2027, 2028 και 2029, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ανέρχεται σε €1.017 εκατ., €1.065 εκατ. και €1.136 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ύψους €985 εκατ. του 2026.