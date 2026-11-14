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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Εθνικής Αρχής Μακροχρόνιας Φροντίδας και Παροχής Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Υγείας, συνιστά κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι σαφές ότι τα δεδομένα που διαμορφώνονται και η ανάδειξη των αναγκών, οδηγούν στην εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας. Είναι μια αναγκαιότητα που δεν μπορεί να περιμένει. Δεν είναι ένα θέμα σημερινό αλλά διαχρονικό, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως και αποτελεσματικά.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ για μια κατηγορία πολιτών δεν αλλάζει. Ιδιαίτερα όλων εκείνων, που χρειάζονται βοήθεια. Όλων εκείνων, που χωρίς να έχουν βοήθεια δεν μπορούν να διαχειριστούν καθημερινές ανάγκες. Γι’ αυτό και το θέμα αυτό απασχόλησε κοινωνικούς φορείς και κυβέρνηση. Γι’ αυτό και δρομολογούνται- επιτέλους- λύσεις.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ κατατέθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, από την «Κοινωνική συμμαχία για τον Πολίτη» στην οποία συμμετέχουν, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες, με την κυβερνητική ανταπόκριση να σηματοδοτεί την έναρξη της επεξεργασίας της μεταρρύθμισης. Η πρόταση καλύπτει όλες τις ανάγκες, από το μπάνιο και το φαγητό μέχρι την ιατρική φροντίδα, αλλά και τη μετακίνηση.

ΜΕ βάση όλα όσα κατατέθηκαν, είναι σαφές ότι η βασική φιλοσοφία είναι να υπάρχει μέριμνα, φροντίδα για όλους. Είναι μια κοινωνική προσφορά προς όσους πρόσφεραν. Αλλά και μια βοήθεια προς τις οικογένειες τους. Η πρόταση αναφέρεται και στη χρηματοδότηση, που είναι σημαντική παράμετρος και εισηγείται τη δημιουργία ξεχωριστού Εθνικού Ταμείου, συμπληρωματικού προς το ΓεΣΥ, με αρχικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημαντική κρίνεται και η ιδέα, που κατατίθεται σε σχέση με τη χρηματοδότηση και τονίζεται ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα μπορούσε να εξεταστεί μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας, υπό την προϋπόθεση αναλογιστικής μελέτης και κοινωνικού διαλόγου

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια ολοκληρωμένη πρόταση με καταγεγραμμένες ανάγκες σε 18 κατηγορίες και εισηγήσεις για νέο νομοθετικό πλαίσιο, Εθνική Αρχή, ειδικό Ταμείο χρηματοδότησης και δίκτυο υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ολόκληρη την Κύπρο.

ΑΠΟ τη σύσκεψη στο Προεδρικό φάνηκε ότι η διαδικασία υλοποίησης προχωρά, για την προώθησή της μεταρρύθμισης, με τη σύσταση ομάδας εργασίας, την παγκύπρια χαρτογράφηση των αναγκών και την προετοιμασία πρότασης για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2028–2034.

ΘΑ το επαναλάβουμε: Η υλοποίηση της πρότασης είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, αλλά και ένα βήμα ενίσχυσης, αναβάθμισης, της προσφοράς σε συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη. Το κράτος έχει υποχρέωση να προσφέρει με την ενίσχυση, πάντα και των κοινωνικών φορέων.