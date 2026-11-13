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Θετικός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 (εποχικά προσαρμοσμένος) και υπολογίζεται σε 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως σε τέσσερις τομείς, και συγκεκριμένα σε Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες και Ενημέρωση και Επικοινωνίες.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο η μεταβολή ανέρχεται στο 0,5%.

ΚΥΠΕ