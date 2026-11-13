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Ο Silwal Anoj, 39 ετών, από το Νεπάλ, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στην Πάφο, από τις 10/11/2026, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 13/11/2026.

Ο 39χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ., με μαύρα κοντά μαλλιά, ενώ φέρεται να έχει μουστάκι.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.