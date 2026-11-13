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Σε άμεση ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδίκασε σήμερα (13/11) το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού νεαρό, ο οποίος απείλησε τη μητέρα του με ψαλίδι, χωρίς ωστόσο να την κτυπήσει, ζητώντας της €300 για να αγοράσει ναρκωτικά. Μάλιστα, την απείλησε ότι θα τη σκότωνε εάν δεν του έδινε τα χρήματα.

Ο 24χρονος αντιμετώπισε αδικήματα κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου, και αφορούσαν χρήση και απειλή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη Λεμεσό. Την περασμένη εβδομάδα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου παραδέχθηκε τα αδικήματα που αντιμετώπιζε και τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την επιβολή της ποινής.

Σήμερα, το Δικαστήριο του επέβαλε άμεση ποινή φυλάκισης 12 μηνών, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα κατακλύζουν καθημερινά τα δικαστήρια και αφορούν βία στην οικογένεια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με επιείκεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, ο δημόσιος κατήγορος Πανίκος Αβρααμίδης.