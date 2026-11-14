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Σε 12 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων σε αστικές περιοχές σε όλη την Κύπρο. Στους τροχονομικούς ελέγχους καταγράφηκαν 236 καταγγελίες, ενώ άλλες οκτώ υποθέσεις για παραβάσεις τροχαίας βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κλοπή περιουσίας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 575 οχήματα και ελέγχθηκαν 741 επιβαίνοντες. Διενεργήθηκαν επίσης 52 έλεγχοι σε υποστατικά, από τους οποίους προέκυψαν 17 καταγγελίες.

Από τις τροχαίες καταγγελίες, 45 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Από τους 192 ελέγχους αλκοόλης προέκυψαν 23 καταγγελίες, ενώ ένας από τους έξι προκαταρκτικούς ελέγχους για ναρκωτικά ήταν θετικός. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι οι περιπολίες και οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.