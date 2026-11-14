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Δικαστής στο Παρίσι διέταξε την ψυχιατρική αξιολόγηση του 83χρονου κληρονόμου της Hermès, Νικολά Πουέ, για την εξαφάνιση μετοχών αξίας 9 δισ. δολαρίων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επιτροπή ψυχιάτρων καλείται πλέον να διαπιστώσει εάν ο 83χρονος επιχειρηματίας πάσχει από κάποια νοητική διαταραχή, η οποία θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε οικονομική εκμετάλλευση.

Ο ίδιος ο Πουέ καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, χάνοντας το μερίδιό του, ύψους 6%, στον εμβληματικό οίκο πολυτελείας.

Hermès heir Nicolas Puech claims his $9 billion fortune vanished. He's suing LVMH and billionaire Bernard Arnault.



Now a French judge wants to know whether the 83-year-old was vulnerable to exploitation.https://t.co/7ayPf2ja7P — Bilyonaryo (@bilyonaryo_ph) November 13, 2026

Η διαμάχη του κληρονόμου της Hermès με την LVMH

Στη γαλλική νομοθεσία, η εκμετάλλευση της μειωμένης νοητικής ικανότητας ενός ατόμου με στόχο το οικονομικό όφελος διώκεται ποινικά ως «κατάχρηση αδυναμίας».

Πρόκειται για το ίδιο αδίκημα που είχε απασχολήσει διεθνώς τη δημοσιότητα στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη για την περιουσία της εκλιπούσας κληρονόμου της L’Oréal, Λιλιάν Μπετανκούρ.

Οι ρίζες του θρίλερ ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο όμιλος LVMH συνεργάστηκε με τον Ελβετό διαχειριστή περιουσίας του Πουέ, Ερίκ Φρεϊμόν, προκειμένου να συγκεντρώσει μυστικά μετοχές της ανταγωνίστριας Hermès.

Η αγωγή των 14 δισ. ευρώ από τον Πουέ

Πέρυσι, ο Πουέ πέρασε στην αντεπίθεση καταθέτοντας αστική αγωγή κατά της LVMH και του προέδρου της, Μπερνάρ Αρνό, διεκδικώντας αποζημίωση-μαμούθ ύψους 14 δισ. ευρώ. Από την πλευρά της, η δικαστική έρευνα εστιάζει στον Φρεϊμόν -ο οποίος απεβίωσε το 2025 αρνούμενος κάθε κατηγορία- καθώς και στον Ελβετό δικηγόρο Αλεξάντρ Μονταβόν.

Ο τελευταίος, έχοντας διατελέσει σύμβουλος της LVMH στις επίμαχες εξαγορές, τέθηκε τον περασμένο Μάιο υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτος για συνέργεια σε υπεξαίρεση. Ο Μονταβόν αρνείται τις κατηγορίες και έχει ήδη προσβάλει νομικά την απόφαση για την ψυχιατρική εξέταση του Πουέ.

Ένας επιχειρηματικός πόλεμος δισεκατομμυρίων

Την ίδια ώρα, ούτε η LVMH ούτε ο Μπερνάρ Αρνό έχουν κηρυχθεί επισήμως ύποπτοι. Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ του Reuters, η LVMH είχε συνάψει συμφωνία το 2002 με τον Φρεϊμόν, καταβάλλοντάς του τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια σε αμοιβές για τη συγκέντρωση των τίτλων.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει τη συνεργασία, αρνείται όμως την ύπαρξη σχεδίου υφαρπαγής των μετοχών του κληρονόμου, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόκτησή τους έγινε ακούσια. Η LVMH είχε φτάσει να ελέγχει έως και το 23% της Hermès, προτού συμφωνήσει το 2014 στη ρευστοποίηση του ποσοστού της, τερματίζοντας τον τότε επιχειρηματικό πόλεμο.

Ο Νικολά Πουέ υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε την απώλεια της περιουσίας του μόλις το 2022, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τον Φρεϊμόν, τον άνθρωπο που εμπιστευόταν τυφλά επί δεκαετίες. Περιγράφοντας την απόλυτη εξάρτησή του από τον διαχειριστή του, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο γαλλικό περιοδικό L’Express το 2025: «Είχε όλες τις υπογραφές στο όνομά μου και ετοίμαζε όλα τα έγγραφα».

iefimerida.gr