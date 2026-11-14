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Η Γερμανία ενδέχεται να αποκτήσει για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο μετά τους 12 άνδρες που κατέλαβαν το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian σε άρθρο του στο οποίο παρουσιάζει το προφίλ της Ίλζε Άιγκνερ, αλλά και τις αντιδράσεις που επικράτησαν στην Γερμανία, η 61χρονη πολιτικός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) αποτελεί μια ασυνήθιστη περίπτωση από πολλές απόψεις. Τόσο ασυνήθιστη που η εφημερίδα Taz σχολίασε σκωπτικά ότι η Άιγκνερ δεν έχει πτυχίο νομικής, δεν είναι παντρεμένη και δεν είναι άντρας.

Την Βαυαρή Άιγκντερ πρότεινε ο Φρίντριχ Μερτς, ηγετικό στέλεχος των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και καγκελάριος της Γερμανίας, έπειτα από μήνες φημολογιών, δηλώνοντας ότι «έχει έρθει η ώρα» να αναλάβει μια γυναίκα αυτόν τον ρόλο.

Εφόσον εκλεγεί τον Ιανουάριο, θα διαδεχθεί τον Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ σε έναν ρόλο που είναι κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικός, αλλά παραμένει το ανώτατο κρατικό αξίωμα στη Γερμανία. Και δεδομένου ότι απολαμβάνει τη στήριξη όχι μόνο του CDU Μερτς, αλλά και των Σοσιαλδημοκρατών εταίρων του καθώς και των Πρασίνων (που βρίσκονται στην αντιπολίτευση), ελάχιστα εμπόδια υπάρχουν στον δρόμο της.

Ενθουσιασμός

Κάποιοι είναι ενθουσιασμένοι. Ο Jörg Thadeusz, φιλελεύθερος συγγραφέας και δημοφιλής τηλεοπτικός παρουσιαστής με ιδιαίτερη αδυναμία στη σάτιρα, έφτασε στο σημείο να κάνει τατουάζ το όνομα «Ilse» στο αριστερό του μπράτσο. Οι εικόνες έγιναν πρωτοσέλιδο, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για ένα «κύμα Άιγκνερ» (Aigner-Welle) – θέλοντας να περιγράψουν τον ενθουσιασμό για την καθολική πολιτικό από τη Βαυαρία, τουλάχιστον στους κόλπους του πολιτικού κατεστημένου. «Η Ίλζε Άιγκνερ είναι… μια υποψήφια που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει στη Γερμανία», δήλωσε ο Thadeusz.

Σε αντίθεση με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, οι οποίοι προκαλούν πόλωση στη χώρα με το σύνθημα «Η Γερμανία Πρώτα» (Deutschland First), η Άιγκνερ, όπως ανέφερε, πρεσβεύει μια αντίληψη για την «πατρίδα» (Heimat) που «δεν είναι ούτε στοιχείο λαϊκής παράδοσης ούτε πολιτικό σύνθημα μάχης».

Το λαϊκιστικό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (Alternative für Deutschland), όμως δεν συμμερίζεται τον ίδιο ενθουσιασμό καθώς η Άιγκνερ απέρριψε το αίτημά τους να εμφανιστεί ενώπιόν τους ως υποψήφια. Η Άλις Βάιντελ μάλιστα κατηγόρησε την Άιγκνερ ότι δεν σεβάστηκε τη «δημοκρατική κουλτούρα και τους τρόπους», καθώς και «τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων που εκπροσωπούμε».

Ποια είναι η Ίλζε Άιγκνερ, η γυναίκα που αναμένεται να γίνει επόμενη πρόεδρος της Γερμανίας

Η Άιγκνερ διετέλεσε υπουργός Γεωργίας από το 2008 έως το 2013, υπό την Άνγκελα Μέρκελ, το όνομά της ωστόσο δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό. Ξεκίνησε την πορεία της στην τοπική πολιτική πριν από 30 χρόνια και εισήλθε στην Μπούντεσταγκ το 1998. Αντί για το πανεπιστημιακό πτυχίο που συνήθως θεωρείται απαραίτητο, διαθέτει τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ηλεκτρολογία, με ειδίκευση στην κατασκευή ελικοπτέρων. Αυτό ήταν και το επάγγελμα που ασκούσε προτού εισέλθει στην πολιτική. «Είναι η πρώτη αρχηγός κράτους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που μπορεί να επισκευάσει προσωπικά ένα κυβερνητικό ελικόπτερο», σχολίασε με χιούμορ ο Thadeusz αυτή την εβδομάδα.

Στην ομιλία της κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της αυτή την εβδομάδα, η Άιγκνερ εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Γερμανούς που επιδιώκουν την κοινωνική ανέλιξη: «Ως η πρώτη γυναίκα στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, θα αποτελούσα, με το πρόσωπο και τη διαδρομή μου, σύμβολο της υπόσχεσης για κοινωνική άνοδο στη χώρα μας».

Η Άιγκνερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τις σοβαρές περιπέτειες υγείας που αντιμετώπισε καθώς ξεπέρασε δύο σοβαρούς όγκους, έναν στον νωτιαίο μυελό σε ηλικία 17 ετών και έναν καρκίνο του θυρεοειδούς στα 40 της, όταν ήταν ήδη υπουργός. Όπως ανέφερε, αυτές οι εμπειρίες τής προσέφεραν μια διαφορετική οπτική ως πολιτικός.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε ηλικία 27 ετών, επιχείρησε να εκλεγεί δήμαρχος στη γενέτειρά της, το Feldkirchen-Westerham, νοτιοανατολικά του Μονάχου. Η προσπάθειά της απέτυχε επειδή ήταν ανύπαντρη. Τότε, το υπερσυντηρητικό κόμμα θεώρησε ότι η οικογενειακή της κατάσταση ήταν «υπερβολικά ασαφής» και ότι λόγω αυτής δεν ήταν κατάλληλη για να αναλάβει το αξίωμα.

Η ίδια εξακολουθεί να κατοικεί στο Feldkirchen-Westerham, μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων, όπου οι γονείς της διατηρούσαν κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Εκεί ζει σε ένα σπίτι, σε συγκρότημα κατοικιών της δεκαετίας του 1970, μαζί με τρεις γενιές της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων οι τρεις μεγαλύτερες αδελφές της και τα παιδιά τους. Οι ντόπιοι την αποκαλούν τρυφερά «die Ilse» (η δική μας Ilse) και αναφέρουν ότι δίνει τακτικά το «παρών» στις εκδηλώσεις της πόλης. Συνήθως μετακινείται με ποδήλατο, «είτε πηγαίνει στον κρεοπώλη και τον φούρναρη, είτε στα εγκαίνια ενός νέου αιολικού πάρκου», δήλωσε ένας κάτοικος.

«Έχει έρθει η ώρα για μια γυναίκα»

Η υποψηφιότητά της Άιγκνερ έρχεται πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση της Μέρκελ από την πολιτική σκηνή. Σχολιαστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών ελπίζουν ότι η Άιγκνερ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό σύμβολο για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών.

«Έχει έρθει η ώρα για μια γυναίκα. Παρατηρούμε μια τόσο έντονη υποεκπροσώπηση των γυναικών στην κοινωνία, την πολιτική και τον επιχειρηματικό κόσμο, που είναι πλέον καιρός μια γυναίκα να αναλάβει το ύπατο αξίωμα της χώρας. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό», δήλωσε η Britta Hasselmann, κορυφαία βουλευτής των Πρασίνων, σε συνέντευξή της σε podcast αυτή την εβδομάδα. Η προεδρία απαιτεί κάποιον «που να μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους —ειδικά σε τόσο πολωμένες εποχές—, κάποιον που διαθέτει ενσυναίσθηση, είναι προσγειωμένος και επιδιώκει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι, σε μια δημοκρατία, η αναζήτηση κοινού εδάφους έχει αξία. Και πιστεύω ότι εκείνη είναι ικανή για κάτι τέτοιο», σημείωσε.

iefimerida.gr