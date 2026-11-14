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Ο τίτλος, ή το λογότυπο της σαββατιάτικης στήλης μας, θαρρώ πως δεν είναι απολύτως ακριβής. Το «κάνουν», μπορεί να εμπεριέχει πολλές ερμηνείες και λύσεις.

Μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τρόπος που δουλεύει η αγορά. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι χάθηκε πιa φέτος όλη η συγκομιδή των οπωροκηπευτικών, λόγω μιας πρωτοφανούς ξηρασίας που «στέγνωσε» φρούτα, λαχανικά, αμπέλια, και το σιτάρι.

Στην Ελλάδα, ο θεσσαλικός κάμπος, η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία αποτελούν χαρακτηριστικούς ελληνικούς σιτοβολώνες που στηρίζουν την εγχώρια αλευροβιομηχανία και την παραγωγή τροφίμων, όπως ζυμαρικά ας πούμε.

Αστάθμητοι παράγοντες υπάρχουν πολλοί. Ένας από αυτούς, πέραν των ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι και ο πόλεμος.

Διεθνώς, η Ουκρανία και η Ρωσία αναφέρονται συχνά ως οι μεγάλοι σιτοβολώνες του κόσμου λόγω της τεράστιας παραγωγής σιτηρών τους, ενώ περιοχές όπως η Μανιτόμπα στον Καναδά ή η Αλμπέρτα χαρακτηρίζονται αντίστοιχα.

Οι τιμές τώρα, είναι οι υψηλότερες που έχουμε δει τα τελευταία 14 χρόνια.

Από την ημέρα που η Ρωσία αποφάσισε να εισβάλει στην Ουκρανία, να κατακτήσει σημαντικές περιοχές και να τις ενσωματώσει τώρα στην δική της επικράτεια. Ήδη, μετράμε σήμερα 1.723 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Το βασικό ερώτημα είναι αν ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει τώρα σε μια νέα φάση;

Το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί συμμαχικά εδάφη από ρωσικές επιθέσεις. Δυστυχώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει λάβει λιγότερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης τους τελευταίους μήνες. Αυτό άλλαξε, όμως, την εβδομάδα αυτήν όταν drone χτύπησε ένα κτήριο στο Γκαλάτι, μια μεγάλη πόλη-λιμάνι στον ποταμό Δούναβη κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, κατηγόρησε τη Ρωσία για το περιστατικό.

Στο μεταξύ, νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι. Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει έτοιμη να επιτείνει τις προσπάθειες για να δοθεί τέλος σε αυτόν τον 5ετή πόλεμο, παρά το γεγονός ότι και πάλι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Πούτιν.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν σαρωτικά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, έχοντας πλέον τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η κλίμακα της ήττας των Ρεπουμπλικανών ερμηνεύεται ως ηχηρή απόρριψη των δύο ετών του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Από θυμωμένους ψηφοφόρους μέχρι έναν αντιδημοφιλή πρόεδρο, ακολουθούν μερικοί βασικοί λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τόσες πολλές έδρες:

1. Εκρηκτικό κόστος ζωής. Ελλείψεις βασικών αγαθών παντού. Σε όλες τις Πολιτείες, οι ψηφοφόροι παλεύουν με το δυσβάστακτο κόστος των αγαθών. Ο θυμός τους δεν κρύβεται.

2. «Τιμές βενζίνης, παντοπωλείων, όλα επάνω», είπε μια ψηφοφόρος της Βόρειας Καρολίνας στο BBC πριν από τις εκλογές, προσθέτοντας ότι είχε αλλάξει την ψήφο της από Ρεπουμπλικάνους σε Δημοκρατικούς.

3. Σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις, σχεδόν 8-10 ψηφοφόρους (79%) δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός προκάλεσε σε αυτούς και την οικογένειά τους σοβαρές ή μέτριες δυσκολίες τον περασμένο χρόνο.

4. Τέλος, περισσότεροι από 6 στους 10 ερωτηθέντες απέδωσαν την ευθύνη για αυτήν την κατρακύλα στον Τραμπ, λέγοντας ότι πιστεύουν πως οι υψηλότερες από τις συνήθεις τιμές οφείλονταν αποκλειστικά στις πολιτικές του προέδρου.