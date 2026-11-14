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Ακουμπούν το εκατομμύριο οι καταγγελίες που κατέγραψαν οι κάμερες του συστήματος φωτοεπισήμανσης μέσα σε πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας έτσι έκθεση του 2020 που προειδοποιούσε πως αν δεν αλλάξουν νοοτροπία οι οδηγοί θα «πνιγούμε» στα εξώδικα.

Η επιτυχία του συστήματος στα πέντε χρόνια λειτουργίας του είναι η μείωση των θανάτων στους δρόμους συνολικά και συνδυαστικά με άλλα μέτρα, ενώ η αποτυχία του είναι στο πως σχεδόν ένα στα δύο εξώδικα δεν έγινε κατορθωτό να επιδοθούν στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» από την Αστυνομία, από το 2022 που λειτούργησε για πρώτη φορά πιλοτικά το σύστημα φωτοεπισήμανσης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026 με 90 κινητές κάμερες και 20 σταθερές, καταγγέλθηκαν 982.509 παραβάσεις από κάμερες τροχαίας. Οι πλείστες αφορούν ταχύτητα και δεύτερη παράβαση αφορά στο κόκκινο. Τα περισσότερα εξώδικα εκδόθηκαν πέρσι, ενώ φέτος για πρώτη χρονιά ενδέχεται να καταγραφεί μείωση στις καταγγελίες των οδηγών, θετικό σημάδι πως οι οδηγοί άρχισαν να εξοικειώνονται με το σύστημα και να είναι πιο προσεχτικοί στους δρόμους.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αποφυγή των οδηγών να παραλάβουν το εξώδικό τους άρα και να το πληρώσουν, ενώ υφίστανται ακόμη προβλήματα με τις εταιρείες για το ποιος οδηγούσε το όχημα με το οποίο έγινε η παράβαση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της Αστυνομίας από το σύστημα φωτοεπισήμανσης το σύνολο των εξωδίκων κατά έτος είναι: 2022 – 76.144 εξώδικα, 2023 – 160.328, 2024 – 246.801, 2025 – 272.492 και 2026 – 226.744 (μέχρι Οκτώβριο), σύνολο 982.509 εξώδικα. Από αυτά τα 506.953, δηλαδή λίγο περισσότερο από τα μισά, έχουν πληρωθεί από τους οδηγούς, ενώ 404.586 δεν έχει γίνει κατορθωτό να επιδοθούν στους παραβάτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σοβαρά την Τροχαία αλλά και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που είναι η Αρχή ανάθεσης του έργου όπου μαζί με το υπουργείο Μεταφορών αναζητούν λύσεις. Ήδη, έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο που προβλέπει την επίδοση εξωδίκων μέσω sms ή και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αποτέλεσμα του μεγάλου όγκου εξωδίκων που απέτυχε η επίδοσή τους, είναι οδηγοί να έχουν συσσωρεύσει τρία και τέσσερα εξώδικα, με αποτέλεσμα αν τελικά εντοπιστούν να μην μπορέσουν να τα πληρώσουν.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 2022 πληρώθηκαν 57.777 εξώδικα, το 2023 105.718, το 2024 144.042, το 2025 128.456 και το 2026 74.960. Αυτά που δεν παραδοθήκαν είτε από ταχυδρομείο ή την Αστυνομία είναι: 2022 14.947, 2023 46.210, το 2024 90.080, το 2025 130.097 και το 2026 123.252. Παράλληλα, σχηματίζεται ποινικός φάκελος για να πάνε υποθέσεις στο Δικαστήριο ως ακολούθως: 2022 449, 2023 4.759, 2024 8.098, 2025 11.518 και 2026 14.191. Επίσης, έχει ήδη σχηματική ποινικός φάκελος και καταχωρήθηκαν υποθέσεις στα Δικαστήρια ως εξής: 2022 2.971, 2023 3.641, 2024 4.581, 2025 2.421 και 48 υποθέσεις φέτος. Όπως φαίνεται, το 2024 καταχωρήθηκαν οι περισσότερες υποθέσεις, αφού άρχισε πλέον να ξεκαθαρίζει η κατάσταση με τα απλήρωτα εξώδικα που ήδη επιδόθηκαν. Σημειώνεται ότι καμιά υπόθεση δεν φτάνει στα Δικαστήρια αν προηγουμένως δεν έχει επιδοθεί το εξώδικο και περάσει ο χρόνος που προβλέπει η νομοθεσία.

Η Αστυνομία εφαρμόζει εδώ και λίγους μήνες σε όλα τα γραφεία της, τη λεγόμενη photoradar list, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα των οδηγών και οχημάτων που καταγγέλθηκαν από τις κάμερες και δεν τους έχει επιδοθεί το εξώδικο, ενέργεια που βοηθά στον εντοπισμό τους. Ωστόσο εκκρεμεί η εφαρμογή της και στα οδοφράγματα.

1 στα 4 εξώδικα για παράβαση κόκκινου

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μια στις τέσσερις καταγγελίες αφορούν παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, αδίκημα πολύ σοβαρό αφού ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ή και θανατηφόρου δυστυχήματος. Αυτό που προβληματίζει την Τροχαία είναι η ευκολία που οδηγοί περνούν με κόκκινο, ενώ γνωρίζουν ότι στη συγκεκριμένη διάβαση υπάρχουν κάμερες και το πιο πιθανόν είναι να καταγγελθούν.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα στοιχεία το 2022 έγιναν 3.967 καταγγελίες για παραβίαση του κόκκινου, το 2023 άλλες 17.600, το 2024 55.442, 2025 70.611 και φέτος 56.488. Συνολικά, σε πέντε χρόνια, 204.108 οδηγοί καταγγέλθηκαν για παράβαση του κόκκινου. Όσον αφορά στην άσπρη γραμμή, το 2022 καταγγέλθηκαν 12.588 οδηγοί, το 2023 14.704, το ’24 31085, το ’25 37.750 και το 2026 (30/10) 29.178. Όσον αφορά στο νέο αδίκημα που δημιούργησε η Βουλή για την στάθμευση σε διάβαση πεζών επί φώτων τροχαίας που ελέγχονται από κάμερες, νομοθεσία που εφαρμόστηκε από φέτος, έγιναν ως τώρα 2509 καταγγελίες.