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Το Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Σε ανακοίνωσή του το Κίνημα αναφέρει ότι το Συνέδριο, που θα αρχίσει στις στις 10:30, συγκαλείται για την πλήρωση κενών θέσεων στην ηγεσία του Κινήματος. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας και των επιλαχόντων της Κεντρικής Επιτροπής θα διεξαχθεί από τις 12:00 έως τις 14:00.

Σημειώνεται ότι για τη θέση του Προέδρου είναι υποψήφιοι ο Κυριάκος Τσιμίλλης και η Αικατερίνη (Κατερίνα) Χατζηστυλλή. Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου διεκδικούν την ψήφο των συνέδρων η Όλγα Κορομπίντσεβα, η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου και η Κατερίνα Χατζηστυλλή, η οποία είναι υποψήφια και για τις δύο θέσεις. Για τη θέση του Αντιπροέδρου Β΄ είναι υποψήφιοι ο Γιώργος Παπαλουκάς, ο Παναγιώτης Ταλιώτης και ο Οζ Καραχάν.

ΚΥΠΕ