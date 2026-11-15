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Τον ισχυρισμό ότι υπηρετεί στον στρατό του Ισραήλ και ότι ξέχασε τα στρατιωτικά αντικείμενα μέσα στην τσάντα του, προτού αναχωρήσει από τη χώρα του, προέβαλε ο 30χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού, όταν στην αποσκευή του εντοπίστηκαν ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου, 18 πλήρη φυσίγγια και ένας πομποδέκτης.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο τριών ημερών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αστυνομικές έρευνες. Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Σαουρής, ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ο πελάτης του δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ώστε να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του.

Σε βάρος του διερευνώνται τα αδικήματα της παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, καθώς και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς μη πυροβόλου όπλου, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Πώς εντοπίστηκαν τα αντικείμενα

Σύμφωνα με τα γεγονότα γυρ στις 11 χθες στις 14 Νοεμβρίου, μέλος της Λιμενικής ενημερώθηκε από υπαλλήλους ασφαλείας του Νέου Λιμανιού Λεμεσού ότι, κατά τη διάρκεια ελέγχου αποσκευών επιβατών, εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε τσάντα ώμου.

Μέλος της Αστυνομίας προσέγγισε την αποσκευή, η οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκε στον 30χρονο. Όταν ενημερώθηκε για την πρόθεση των Αρχών να διενεργήσουν έρευνα, ο ίδιος φέρεται να απάντησε «It’s mine, ok».

Κατά την έρευνα, στην παρουσία του υπόπτου, εντοπίστηκε ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου, στον οποίο υπήρχαν τοποθετημένα 18 πλήρη φυσίγγια. Εντός της ίδιας τσάντας εντοπίστηκε επίσης ένας μαύρος πομποδέκτης.

Τα αντικείμενα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια από τις Αρχές. Όταν υποδείχθηκαν στον 30χρονο και του επισημάνθηκε ότι η κατοχή και η μεταφορά τους απαγορεύονται από τη νομοθεσία, αυτός φέρεται να απάντησε στα αγγλικά «I am soldier».

Ακολούθως, ο ύποπτος μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου, κατά την προφορική ανάκρισή του, ανέφερε ότι είχε φτάσει στη Λεμεσό στις 13 Νοεμβρίου, στις 12:30, με κρουαζιερόπλοιο.

Όπως ισχυρίστηκε, το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Χάιφα στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:38. Σε σχέση με τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην τσάντα του, ανέφερε ότι του ανήκουν και είναι χρεωμένα στον ίδιο, καθώς υπηρετεί στον στρατό του Ισραήλ. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι τα ξέχασε στην τσάντα του προτού αναχωρήσει από τη χώρα του.

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη τσάντα βρισκόταν στην καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου και την είχε μαζί του κατά την επιβίβασή του στο λιμάνι της Χάιφα. Ερωτηθείς κατά πόσο είχε περάσει από έλεγχο στο Ισραήλ, φέρεται να ανέφερε ότι στο σημείο ελέγχου επικρατούσε μεγάλη κινητικότητα, καθώς διενεργούνταν έλεγχοι αποσκευών και στοιχείων επιβατών.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν περίπου 20 επιπρόσθετες καταθέσεις από πρόσωπα που εργάζονται στο λιμάνι, καθώς και από άλλα άτομα.

Παράλληλα, τα αντικείμενα που παραλήφθηκαν ως τεκμήρια αναμένεται να προωθηθούν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και για επιστημονικό και βαλλιστικό έλεγχο.