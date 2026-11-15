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Μια ιατρική επίσκεψη δεν ολοκληρώνεται με τη διάγνωση και τη συνταγογράφηση. Ο έλεγχος των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, η αναγνώριση πιθανών επειγόντων συμπτωμάτων, η καταγραφή των ζωτικών σημείων και οι σαφείς οδηγίες για τη συνέχεια της θεραπείας αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία της φροντίδας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει καταρτίσει ειδικό κατάλογο δέκα σημείων, τον Primary Care Checklist, για τη συστηματική οργάνωση της ιατρικής επίσκεψης στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Η πρώτη έκδοση του καταλόγου φέρει ημερομηνία Ιούνιος 2025 και απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της ασφάλειας και της συνέχειας της φροντίδας.

Τα δέκα σημεία του ΠΟΥ

1. Ο λόγος της επίσκεψης

Ο επαγγελματίας υγείας συζητά με τον ασθενή τον κύριο λόγο για τον οποίο προσέρχεται στο ιατρείο. Η περιγραφή του ίδιου του ασθενούς αποτελεί σημαντική πληροφορία για την κλινική αξιολόγηση.

2. Αναγνώριση επειγόντων συμπτωμάτων

Από την αρχή της επίσκεψης πρέπει να εξετάζεται εάν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν άμεσο κίνδυνο. Εφόσον διαπιστωθούν, απαιτείται η κατάλληλη επείγουσα αντιμετώπιση και, όπου χρειάζεται, παραπομπή ή μεταφορά σε κατάλληλη μονάδα.

3. Καταγραφή ζωτικών σημείων

Ο κατάλογος προβλέπει έλεγχο και καταγραφή των ζωτικών σημείων, όταν ενδείκνυται. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή και αναπνευστική συχνότητα, η θερμοκρασία και ο κορεσμός οξυγόνου, όπου είναι διαθέσιμος.

4. Τι συνέβη από την προηγούμενη επίσκεψη

Εξετάζεται εάν ο ασθενής επισκέφθηκε άλλο γιατρό, νοσηλεύτηκε, προσήλθε σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή έλαβε άλλες υπηρεσίες υγείας.

5. Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία

Ο επαγγελματίας διερευνά, όπου χρειάζεται, συνθήκες διαβίωσης, εργασίας, εκπαίδευσης και πρόσβασης σε υπηρεσίες ή πόρους που ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία και τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τη θεραπεία.

6. Φάρμακα και αλλεργίες

Επανεξετάζονται τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής, πιθανές αλλεργίες, ανεπιθύμητες ενέργειες και δυσκολίες στην πρόσβαση ή στη σωστή λήψη της θεραπείας. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

7. Κλινική εξέταση

Πραγματοποιείται η κατάλληλη φυσική εξέταση, ανάλογα με τον λόγο της επίσκεψης και την κατάσταση του ασθενούς.

8. Επικαιροποίηση των διαγνώσεων

Ο γιατρός συζητά τις διαγνώσεις και ενημερώνει τον κατάλογο των προβλημάτων υγείας, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κλινική εικόνα.

9. Πρόληψη και εμβολιασμοί

Η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με υγιεινές συνήθειες, προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς που ενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο ασθενή.

10. Σχέδιο παρακολούθησης

Πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη, πρέπει να συμφωνούνται και να καταγράφονται τα επόμενα βήματα, όπως επανεξέταση, παραπομπές και οδηγίες για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής πρέπει να αναζητήσει επείγουσα βοήθεια.