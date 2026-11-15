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Έναν μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων, με ορίζοντα το 2080, χαράσσει για την Κύπρο η νέα έκθεση-σταθμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο, 2027 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies (Institutional Paper 347), που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2026, αποτυπώνει το μέγεθος της πληθυσμιακής ανατροπής που θα συντελεστεί τις επόμενες δεκαετίες αν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, θέτοντας παράλληλα τις μακροοικονομικές βάσεις ενόψει των δημοσιονομικών προβλέψεων της άνοιξης του 2027.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας ολοκληρώνει τον κοινωνικό διάλογο και στέλνει στη Βουλή την πρώτη ριζική αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήματος από το 1980 και έρχεται να υπενθυμίσει το σκληρό δημογραφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κριθεί η βιωσιμότητα του συστήματος.

Αν και τα στοιχεία αφορούν μακροπρόθεσμες προβλέψεις, τα ευρήματα της DG ECFIN λειτουργούν ως έγκαιρο «καμπανάκι» για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού και το μέλλον της επόμενης γενιάς Κυπρίων. Ουσιαστικά, το συμπέρασμα είναι ότι η εξαργύρωση των σημερινών πλεονασμάτων για τη θεραπεία των δομικών αδυναμιών της κρατικής μηχανής, είναι ο μοναδικός δρόμος για να αποτραπεί η κοινωνική και οικονομική κρίση που απειλεί την επόμενη γενιά.

Πρώτη σε αύξηση πληθυσμού…

Η έκθεση αναλύει με απόλυτη ακρίβεια τις δημογραφικές, εργασιακές και μακροοικονομικές μεταβολές της Κύπρου, με ορίζοντα το έτος 2080. Αν και η χώρα καταγράφει θετικές πρωτιές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μια «βραδυφλεγή βόμβα» για το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η Κύπρος καταγράφει μια εντυπωσιακή πρωτιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πληθυσμιακή της δυναμική. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Eurostat (EUROPOP2025)- πίνακας 2 & πίνακας I.1.11-, η Κύπρος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανοδική αναθεώρηση πληθυσμού στην ΕΕ, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η χώρα θα διαθέτει 14% μεγαλύτερο πληθυσμό μέχρι το 2070 σε σχέση με όσα προβλέπονταν στην έκθεση του 2024. Η συνολική πρόβλεψη (πίνακας 2 & πίνακας I.1.7) δείχνει ότι ο πληθυσμός από 1 εκατομμύριο το 2025 θα αυξηθεί σταθερά και θα σταθεροποιηθεί στο 1,1 εκατομμύριο μέχρι το 2080.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην καθαρή μετανάστευση (net migration). Η Κύπρος καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες εισροής ξένου εργατικού δυναμικού (πίνακας I.1.6), με την καθαρή μετανάστευση να αναλογεί στο 1,4% του πληθυσμού το 2025, προτού σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα στο 0,5%. Αυτό το κύμα εισροών προσφέρει μια προσωρινή «ένεση ρευστότητας» και αναζωογόνησης στο εργατικό δυναμικό.

Ωστόσο, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν επαρκούν για να ανατρέψουν τη δομική γήρανση. Ο δείκτης γονιμότητας στην Κύπρο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Από το ιστορικό 1,31 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2025, προβλέπεται να σημειώσει μια πολύ αργή και μερική σύγκλιση, φτάνοντας μόλις στο 1,48 το 2080. Το νούμερο αυτό παραμένει δραματικά χαμηλότερο από το 2,1 που απαιτείται για τη φυσική αναπλήρωση του πληθυσμού.

Η απειλή για το ΤΚΑ

Η πραγματική απειλή για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) αντανακλάται στους δείκτες εξάρτησης, οι οποίοι αποτυπώνουν το βάρος που θα κληθούν να επωμιστούν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι.

• Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων (OADR): Η αναλογία των ατόμων άνω των 65 ετών προς τον πληθυσμό σε εργασιακή ηλικία (20-64 ετών) εκτοξεύεται από το 30,0% το 2025 στο 73,2% το 2080. Πρόκειται για μια ραγδαία επιδείνωση κατά 43,1 ποσοστιαίες μονάδες.

• Οικονομικός Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων: Ο δείκτης αυτός, ο οποίος αποτυπώνει την πραγματική σχέση των ανενεργών άνω των 65 ετών προς τους πραγματικά εργαζόμενους, εκτινάσσεται από το 33,6% το 2025 στο 78,0% το 2080.

Η Κύπρος καταγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μία από τις χώρες που θα υποστούν τη μεγαλύτερη και ταχύτερη επιδείνωση της οικονομικής εξάρτησης ηλικιωμένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η μεταβολή αυτή, η οποία αγγίζει τις 44,3 ποσοστιαίες μονάδες, ανατρέπει πλήρως τις ισορροπίες. Ενώ το 2025 για κάθε έναν ανενεργό συνταξιούχο αντιστοιχούν τρεις εργαζόμενοι, το 2080 η αναλογία υποχωρεί στο δραματικό 1:1,3.

Προσδόκιμο ζωής και σύνταξη

Η Κύπρος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στους δείκτες μακροζωίας. Το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών διαμορφώνεται σήμερα στα 22,5 έτη για τις γυναίκες και στα 19,9 έτη για τους άνδρες. Δηλαδή μια γυναίκα που είναι σήμερα 65 ετών, αναμένεται να ζήσει κατά μέσο όρο άλλα 22,5 χρόνια (να φτάσει περίπου στα 87,5 έτη). Ένας άνδρας που είναι σήμερα 65 ετών, αναμένεται να ζήσει κατά μέσο όρο άλλα 19,9 χρόνια (να φτάσει περίπου στα 84,9 έτη).

Μέχρι το 2080, η άνοδος θα είναι συνεχής, φτάνοντας τα 26,6 έτη και 24,3 έτη αντίστοιχα Μια 65χρονη γυναίκα το 2080 αναμένεται να ζήσει άλλα 26,6 χρόνια (φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 91,6 έτη). Ένας 65χρονος άνδρας το 2080 αναμένεται να ζήσει άλλα 24,3 χρόνια (φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 89,3 έτη).

Αυτή η θετική εξέλιξη, όμως, ενεργοποιεί αυτόματα τη νομοθετική «μέγγενη» του κυπριακού συστήματος. Η Κύπρος έχει ενσωματώσει στο θεσμικό της πλαίσιο την αυτόματη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με τις μεταβολές στο προσδόκιμο ζωής. Με βάση τις παραδοχές του μοντέλου της έκθεσης, η ανάγκη συγκράτησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

Η Κομισιόν προβλέπει ότι η μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 3,5 έτη (μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη). Από τα 64,6 έτη για τις γυναίκες και τα 64,7 έτη για τους άνδρες που καταγράφονται στην αφετηρία, το πραγματικό όριο εξόδου θα αγγίξει τα 68,0 και 68,6 έτη αντίστοιχα το 2080.

Το «τυφλό σημείο» των συμπληρωματικών συντάξεων

Η δημογραφική πίεση καθιστά σαφές ότι το κρατικό σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα μπορεί μακροπρόθεσμα να εγγυηθεί τα σημερινά ποσοστά αναπλήρωσης χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για να παραμείνει το σύστημα βιώσιμο, η μείωση της κρατικής αναπλήρωσης ή η αύξηση των εισφορών αποτελούν τις μόνες μαθηματικές επιλογές. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η μεγάλη διαρθρωτική αδυναμία της Κύπρου, την οποία η έκθεση της Κομισιόν αναδεικνύει εμμέσως πλην σαφώς. Η Κύπρος δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία και στρατηγικό σχεδιασμό για τις συμπληρωματικές συντάξεις (Δεύτερος και Τρίτος Πυλώνας).

Στους σχετικούς πίνακες, η Κύπρος εμφανίζεται ως μία από τις ελάχιστες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα στις διεθνείς βάσεις (όπως ο ΟΟΣΑ) για τα περιουσιακά στοιχεία των επαγγελματικών ταμείων συντάξεων και των ταμείων προνοίας. Χωρίς την ανάπτυξη αυτών των συμπληρωματικών εργαλείων, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι μένουν εκτεθειμένοι, καθώς δεν θα διαθέτουν το απαραίτητο ιδιωτικό ή επαγγελματικό «μαξιλάρι» για να αναπληρώσουν τις απώλειες από τις κρατικές συντάξεις.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ «κλειδώνει» στην παραγωγικότητα

Λόγω της πληθυσμιακής ενίσχυσης από τη μετανάστευση, η Κύπρος καταγράφει μια θετική αναθεώρηση στις βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές της παραδοχές. Μαζί με τη Μάλτα και την Πολωνία, η Κύπρος παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ανοδικές αναθεωρήσεις στον ρυθμό αύξησης του δυνητικού ΑΕΠ για την περίοδο 2026-2070, σε σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του δυνητικού ΑΕΠ της Κύπρου για την περίοδο 2026-2080 υπολογίζεται στο 1,6% (έναντι 1,0% του μέσου όρου της Ευρωζώνης).

Ωστόσο, η έκθεση ξεκαθαρίζει τη σκληρή πραγματικότητα: από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, η συμβολή της εργασίας στην ανάπτυξη του ΑΕΠ θα καταστεί αρνητική (-0,2% ετησίως), καθώς η συρρίκνωση του πληθυσμού σε εργασιακή ηλικία θα απορροφήσει πλήρως τα οφέλη της μετανάστευσης.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο μοναδικός μοχλός ανάπτυξης της Κύπρου θα είναι η παραγωγικότητα της εργασίας (Labour Productivity), η οποία πρέπει να τρέχει με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6%, βασιζόμενη στην τεχνολογική πρόοδο (TFP στο 0,9%) και την εντατικοποίηση του κεφαλαίου (Capital Deepening στο 0,8%).