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Την «καυτή» λίστα με τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτουμένους που συσσώρευσαν οφειλές ύψους €73 εκατ. λόγω απλήρωτων διοικητικών προστίμων που επέβαλε το κράτος για αδήλωτη εργασία, αναμένεται να παραλάβει προσεχώς η Βουλή.

Η Κυβέρνηση, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, επιδιώκει να διαγράψει εμμέσως χρέη ύψους €64,3 εκατ. από 706 οφειλέτες, τα οποία αποτελούν επιβαρύνσεις λόγω της μη έγκαιρης καταβολής διοικητικών προστίμων για αδήλωτη εργασία. Από τους 706 οφειλέτες, οι 595 είναι εργοδότες και οι 111 αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Η Βουλή ζήτησε να της κατατεθεί ονομαστικός κατάλογος όσων θα επωφεληθούν από τη διαγραφή επιβαρύνσεων, η Κυβέρνηση επικαλέστηκε αρχικά τα προσωπικά δεδομένα, αλλά φαίνεται πως θα βρεθεί τρόπος να ενημερωθεί η Βουλή. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής θα είναι λειψή ενημέρωση του Κοινοβουλίου καθώς η λίστα να είναι κουτσουρεμένη .

Ίσως δοθεί… χωρίς ονόματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τη Δευτέρα το Υπουργείο Εργασίας θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις, δηλαδή, εάν ο κατάλογος που θα προωθηθεί θα περιλαμβάνει ονόματα ή εάν θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία μόνο για τις οφειλές, χωρίς ονόματα.

Το Υπουργείο Εργασίας απευθύνθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου, η οποία γνωμάτευσε να δοθούν τα στοιχεία χωρίς να καθίσταται δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων. Δηλαδή, να δοθεί ο κατάλογος των οφειλών στη Βουλή, χωρίς όμως την κοινοποίηση ονομάτων ή άλλων στοιχείων που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων.

Εκείνο, όμως, που προβληματίζει το Υπουργείο Εργασίας είναι πως από τους 706 οφειλέτες, το 50% αφορά εταιρείες οι οποίες ως επωνυμία φέρουν το όνομα των ιδιοκτητών, κάτι που αμέσως παραπέμπει στην ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

Στο Υπουργείο η μια σύσκεψη διαδεχόταν την άλλη, λόγω των νομικών δυσκολιών που προκύπτουν.

Αρχικά είχε αποφασιστεί ο ονομαστικός κατάλογος να περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των νομικών προσώπων που έχουν χρέη προς το Υπουργείο Εργασίας από πρόστιμα και επιβαρύνσεις για αδήλωτη εργασία, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες νομικές περιπέτειες για το κράτος αν στον κατάλογο περιλαμβάνονταν και ονόματα φυσικών προσώπων. Και αυτό γιατί η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ευρωπαϊκό δίκαιο προστατεύουν τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τις εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύουν οι ίδιοι αυστηροί κανόνες βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Μέχρι την Παρασκευή το πρωί, είχε ληφθεί η απόφαση όπως ο ονομαστικός κατάλογος που θα δινόταν στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας να μην περιλαμβάνει τα ονόματα και των 706 οφειλετών. Και αυτό, καθώς ανάμεσά τους περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα αλλά και μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, των οποίων η επωνυμία περιέχει το ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου.

Στην πορεία το Υπουργείο Εργασίας διαφοροποίησε τη θέση του και αποφάσισε ο κατάλογος να είναι χωρίς ονόματα, ωστόσο, τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει, όπως μας λέχθηκε, θα είναι αναλυτικά. Η τελική απόφαση θα ληφθεί τη Δευτέρα και ανάλογα με αυτήν θα εξαρτηθεί η μορφή της λίστας που θα προωθηθεί στα μέλη της Επιτροπής Εργασίας την Τρίτη.

Η κατάθεση της σχετικής λίστας στη Βουλή, έστω και κουτσουρεμένης, γίνεται μετά από αίτημα των μελών της Επιτροπής Εργασίας, τα οποία την περασμένη Τρίτη είχαν επικρίνει την άρνηση του Υπουργείου να τους παραχωρήσει ονομαστικό κατάλογο.

Στους βουλευτές και η κατηγοριοποίηση

Παράλληλα με την επίμαχη λίστα, οι βουλευτές θα λάβουν στα χέρια τους και κατηγοριοποίηση των οφειλετών, έτσι ώστε να γνωρίζουν το ύψος των χρεών ανά οφειλή. Στόχος είναι να διαπιστώσουν εάν ανάμεσα σε αυτούς που θα επωφεληθούν από το «κούρεμα» των οφειλών περιλαμβάνονται και μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος.

Πάντως, εδώ και μερικά 24ωρα έχει σημάνει συναγερμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς η απόφαση των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας να αλλάξουν τα φώτα στο νομοσχέδιο για τις διαγραφές, με αναδρομική ισχύ από τον Ιούνιο του 2017, των επιβαρύνσεων σε πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, διαφοροποιεί τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Τα κόμματα αποφάσισαν ομόφωνα να αφαιρέσουν από το νομοθέτημα την αναδρομικότητα, βάσει της οποίας θα διαγράφονταν οι επιβαρύνσεις που μαζεύτηκαν σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους από τις 2 Ιουνίου 2017.

Μάλιστα, σύμφωνα με το κείμενο, όπως διαμορφώθηκε από τη Βουλή, η ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην αύξηση των διοικητικών προστίμων θα εφαρμόζεται μετά την έγκριση και τη δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Βάσει της ρύθμισης, το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού προστίμου που επιβλήθηκε.

Σήμερα δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην αύξηση των προστίμων και, για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην καταβολή τους, οι παραβάτες επιβαρύνονται με €50.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση το αρχικό νομοσχέδιο, το κράτος, αντί να εισπράξει €73 εκατ., που είναι το σύνολο των οφειλών, θα βάλει στα ταμεία του €8,6 εκατ., δηλαδή θα εισπράξει 88,16% λιγότερα.

Με επιχειρήματα ο Υπουργός

Λόγω των νέων δεδομένων που προέκυψαν, το θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως την Τρίτη στην Επιτροπή Εργασίας, στη συνεδρία της οποίας θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας ζήτησε να συμμετάσχει στη συνεδρία, προκειμένου να επιχειρηματολογήσει υπέρ της αναγκαιότητας έγκρισης του κυβερνητικού νομοσχεδίου ως έχει.

Και αυτό γιατί, εάν η Βουλή επικυρώσει την απόφασή της για αφαίρεση της αναδρομικότητας και, συνεπώς, δεν εφαρμοστεί η διαγραφή οφειλών ύψους €64,3 εκατ., ενδέχεται κάποιες μικρές επιχειρήσεις να βρεθούν σε οικονομικό αδιέξοδο και να κινδυνεύσουν με λουκέτο.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να συσσωρεύουν χρέη, το κράτος θα εξακολουθήσει να επιδιώκει την είσπραξή τους και οι ίδιες δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Μάλιστα, ο Υπουργός αναμένεται να ενημερώσει τους βουλευτές πως, σε περίπτωση που επηρεαστεί η βιωσιμότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ενδέχεται κάποιες από αυτές να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε απολύσεις προσωπικού.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κ. Μουσιούττας θα υποστηρίξει πως, για την πλειονότητα των οφειλετών, η δυνατότητα είσπραξης των χρεών είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Μια πρώτη κρούση από τα κόμματα αναμένεται να γίνει αύριο, κατά την παρουσία του Υπουργού στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα εξετάσει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2027. Ίσως αύριο ο κ. Μουσιούττας, να είναι σε θέση να δώσει και την τελική θέση του Υπουργείου εάν τελικά ο κατάλογος θα περιλαμβάνει ονόματα ή όχι.

Εργοδοτούν εκατοντάδες

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία προωθήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας στη Βουλή, από τους 706 οφειλέτες, πέραν των 445 είναι εργοδότες με ενεργή εργοδότηση, δηλαδή έχουν δηλωμένους τους εργαζομένους τους στο μητρώο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ενεργούς υπαλλήλους. Οι οφειλές τους ανέρχονται σε €28,9 εκατ.

Από τους 392 ενεργούς εργοδότες, οι 270 απασχολούν μέχρι 10 εργαζομένους και οφείλουν €19,3 εκατ. Επίσης, 160 οφειλέτες απασχολούν από 11 μέχρι 50 εργαζομένους και χρωστούν διοικητικά πρόστιμα ύψους €6,8 εκατ., ενώ 16 εργοδότες απασχολούν πέραν των 50 εργαζομένων και οφείλουν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις €2,7 εκατ.

Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, 6.913 εργαζόμενοι απασχολούνται από εργοδότες που οφείλουν διοικητικά πρόστιμα. Σημειώνεται πως 1.896 εργαζόμενοι απασχολούνται στην οικοδομική βιομηχανία και οι υπόλοιποι σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Κάνουν δεύτερες σκέψεις για το νομοσχέδιο κάποια κόμματα

Την ίδια ώρα, παρά το γεγονός πως κατά την τελευταία συνεδρία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής η απόφαση των κομμάτων για αφαίρεση της επίμαχης πρόνοιας για αναδρομικότητα της διαγραφής επιβαρύνσεων ήταν ομόφωνη, κάποια κόμματα άρχισαν να κάνουν δεύτερες σκέψεις.

Και αυτό λόγω των έντονων πιέσεων που άρχισαν να δέχονται από επηρεαζόμενους, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη διαγραφή των επιβαρύνσεων.

Σε κάποια κόμματα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν διχαστεί, καθώς ορισμένοι βουλευτές τάσσονται υπέρ του αρχικού νομοσχεδίου, ενώ άλλοι διαφωνούν και επιμένουν στην αφαίρεση της αναδρομικότητας.

Μάλιστα, κάποια κόμματα, βλέποντας τον ηθικό κίνδυνο που δημιουργείται σε περίπτωση που γίνει «κούρεμα» των επιβαρύνσεων, υποστηρίζουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα καλλιεργήσει κουλτούρα μη συμμόρφωσης.

Παράλληλα, κάποιοι βουλευτές έχουν προχωρήσει σε διαβήματα προς το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως, εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε από τη Βουλή, χωρίς τη διαγραφή των οφειλών, το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει είτε να προχωρήσει σε διακανονισμό των οφειλών ύψους €64,3 εκατ., είτε να εφαρμόσει ρύθμιση για εξόφληση των χρεών μέσω δόσεων.

Η εκτελεστική εξουσία δεν φαίνεται να βλέπει, προς το παρόν, με καλό μάτι ένα νέο σχέδιο στα πρότυπα των ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, καθώς, πριν από την ολοκλήρωση των σχεδίων, πολλοί οφειλέτες τίθενται εκτός ρύθμισης επειδή δεν καταβάλλουν τις δόσεις που έχουν συμφωνήσει.