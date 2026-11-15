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Η ιστορία του Jensen Huang, του παραιτηθέντα CEO της Nvidia, φέρει έντονα χαρακτηριστικά ελληνικής τραγωδίας. Το παρόν άρθρο, επομένως, θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη δομή κατά την ανάπτυξή του.

Πλοκή

Ο Jensen Huang είναι Ταϊβανο-Αμερικανός ηλεκτρολόγος μηχανικός και επιχειρηματίας, γνωστός ως συνιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Nvidia. Παραιτήθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1963 στην Ταϊβάν. Έζησε για ένα διάστημα στην Ταϊλάνδη, αλλά λόγω της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή, οι γονείς του τον έστειλαν στις ΗΠΑ σε ηλικία 9 ετών. Αρχικά φοίτησε σε ένα οικοτροφείο στο Κεντάκι, όπου αντιμετώπισε έντονο εκφοβισμό, ενώ εργαζόταν καθημερινά, καθαρίζοντας τουαλέτες.

H οικογένεια επανενώθηκε αργότερα στο Όρεγκον, όπου ο Jensen εργάστηκε ως λαντζέρης και σερβιτόρος στα εστιατόρια Denny’s. Απέκτησε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Oregon State University (1984), όπου γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του. Απέκτησε και μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Stanford (1992). Εργάστηκε ως σχεδιαστής μικροεπεξεργαστών στην AMD (εταιρεία της εξάδελφής του Lisa Su) και στη συνέχεια ως διευθυντής τμήματος στην LSI Logic.

Τον Απρίλιο του 1993, σε ηλικία 30 ετών, ο Huang συναντήθηκε σε ένα εστιατόριο Denny’s στην Καλιφόρνια με δύο άλλους μηχανικούς μικροτσίπ, τους Chris Malachowsky και Curtis Priem. Με αρχικό κεφάλαιο 40.000 δολαρίων, ίδρυσαν την Nvidia (το όνομα προήλθε από το λατινικό invidia που σημαίνει «φθόνος» και τα αρχικά NV για το «Next Version»), με τον Huang να αναλαμβάνει εξαρχής τη θέση του CEO.

Τριάντα και κάτι χρόνια μετά, η Nvidia μετατράπηκε σε εταιρεία κολοσσό. Αποτελεί τη βασικότερη εταιρεία σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών, μέσω των οποίων αναπτύσσονται και εκπαιδεύονται τα αμερικανικά, ευρωπαϊκά και σε μικρό βαθμό τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia, που για μεγάλο διάστημα από το 2024 και μετά βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των εισηγμένων εταιρειών βάσει χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης, έφτασε στις 6 Οκτωβρίου 2026 να αποτιμάται σε περίπου 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρόσφατα, η χρηματιστηριακή της αξία έχει υποχωρήσει στη 2η θέση. Η πρώτη θέση έχει περάσει στην Apple.

Δέση

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, η εταιρεία έχασε κάτι λιγότερο από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση (48 περίπου φορές το Α.Ε.Π. της Κύπρου).

Το πρώτο σοβαρό πλήγμα στην εταιρεία σημειώθηκε από την αβεβαιότητα που προκάλεσε η περίοδος των ενδιάμεσων εκλογών στις Η.Π.Α., καθώς επίσης και από το αποτέλεσμά τους, που ήταν η πανηγυρική επικράτηση των Δημοκρατικών. Η εν λόγω παράταξη στήριξε την προεκλογική της εκστρατεία, μεταξύ άλλων, στην υπόσχεση για προώθηση πολιτικών για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην υπόσχεση για αυστηρότερο έλεγχο στο κτίσιμο κέντρων δεδομένων κοντά σε αστικές ή αγροτικές περιοχές της Αμερικής. Μετά το πρώτο σοκ και σε διάστημα τριών ημερών, η εταιρεία άρχισε να δείχνει σοβαρά σημάδια ανάκαμψης, με την τιμή της να καλύπτει σημαντικό έδαφος από τις προηγούμενες ζημιές.

Ύστερα, όμως, ακολούθησαν τα σκάνδαλα. Στις 9 Νοεμβρίου, δημοσιεύματα του Τύπου παρουσίαζαν τον Jensen Huang να διατηρεί εξωσυζυγική σχέση με πρόσωπο το οποίο οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ως κατάσκοπο της Κίνας. Το συμβούλιο της Nvidia αρχικά στάθηκε δίπλα στον εμβληματικό CEO τους, ανακοινώνοντας μεν ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το όλο θέμα, υποστηρίζοντας δε τον Huang, με αναφορά στην ύψιστη σημασία που διαδραματίζει για το μέλλον της εταιρείας.

Το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου διέρρευσε στον Τύπο και δεύτερο εξωσυζυγικό σκάνδαλο του απτόητου CEO, αυτή τη φορά με προσωπικό της εταιρείας του. Στις 12 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή.

Το νέο σοκ κλυδώνισε για ακόμη μία φορά τις παγκόσμιες αγορές και κατά κύριο λόγο την Nvidia, η οποία με το άνοιγμα του χρηματιστηρίου στις 12/11 έχασε 13% από την αξία της μετοχής της, για να ανακτήσει στη συνέχεια της συνεδρίασης περίπου το μισό της απώλειας αυτής.

Λύση – Το πέπλο πίσω από το σκάνδαλο

Ενώ τα μάτια του υπόλοιπου πλανήτη και των επενδυτών ανά το παγκόσμιο στρέφονται στο μέλλον της νούμερο ένα εταιρείας στον πλανήτη, οφείλουμε να προσέξουμε εκείνο που έχει πραγματικά σημασία πίσω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Δεν είναι ούτε οι παρασπονδίες ενός ακόμη μεγαλοεπιχειρηματία, ούτε οι κινήσεις του χρηματιστηρίου, αλλά το πνευματικό τέκνο του Jensen Huang, που δεν είναι άλλο από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κανείς εξάλλου δεν θα ασχολείτο με τις εξωσυζυγικές περιπτύξεις ενός παραιτηθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλου, αν η εταιρεία του παρήγαγε, αντί μικροεπεξεργαστές, είδη υγιεινής.

Το πέπλο του μυστηρίου πίσω από την Οδύσσεια του Huang είναι ο αόρατος πόλεμος για την επικράτηση των διαφόρων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, αφού αδιαμφισβήτητα η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι όλη ισότιμη. Ένας από τους κυριότερους λόγους που η Nvidia έφτασε να έχει τη σημερινή οικονομική βαρύτητα, είναι η πολιτική υποστήριξη που προσφέρει στην ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης αμερικανικών συμφερόντων, στερώντας την ευκαιρία στις κινέζικες εταιρείες να προμηθευτούν το απαραίτητο για αυτές υλικό, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους μοντέλα.

Ο Jensen Huang επισκέφθηκε ουκ ολίγες φορές τον Λευκό Οίκο από την ημέρα που ανέλαβε την προεδρία των Η.Π.Α. ο Donald J. Trump και τον συνοδεύει συνήθως στα διπλωματικά του ταξίδια στην Κίνα. Αν και ο ίδιος ο Huang σε δηλώσεις του φάνηκε να διαφωνεί με την πολιτική των H.Π.Α. για απαγόρευση της πώλησης μικροεπεξεργαστών τελευταίας τεχνολογίας στην Κίνα, η εταιρεία του δηλώνει εδώ και χρόνια ότι συμμορφώνεται απόλυτα με τα μέτρα που λαμβάνει η Αμερική για τον περιορισμό της ανάπτυξης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα.

Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολιτικά ορμώμενα και αποτελούν αυτή τη στιγμή την κινητήρια δύναμη πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ και Κίνας για την ανάπτυξη της επικρατέστερης «έξυπνης» τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι αλλεπάλληλες μαχαιριές του Βρούτου Huang στην πλάτη των επενδυτών της Nvidia, λειτούργησαν ως βάλσαμο για τις τιμές των μετοχών της Broadcom και της AMD (επίσης εταιρείες σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών) και με μεγάλη βεβαιότητα θα λειτουργήσουν ευεργετικά για το IPO (μετατροπή σε δημόσια μετοχική) της Anthropic.

Κι αυτό γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ήδη σημειώθηκε, δεν είναι όλη ισότιμη. Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (ο Claude της Anthropic, o ChatGPT της OpenAi, ο CoPilot της Microsoft κ.α.) δεν εκπαιδεύονται όλα στο ίδιο υλισμικό (εξοπλισμό). Προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύονται συνήθως σε ένα συνδυασμό υλισμικού και συνήθως με την αξιοποίηση εξειδικευμένων, κατά παραγγελία, μικροεπεξεργαστών, οι οποίοι σχεδιάζονται ακριβώς στα μέτρα και τις ανάγκες των συγκεκριμένων μοντέλων.

H λύση αυτή δεν παρέχεται από την Nvidia, παρέχεται όμως από τις άλλες εταιρείες σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών. Μοντέλα των οποίων οι υποδομές περιορίζονται στους γενικού τύπου μικροεπεξεργαστές φαίνεται να υστερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό έναντι αυτών που εκπαιδεύονται σε υποδομές δομημένες σε συνδυασμό γενικών και εξειδικευμένων μικροεπεξεργαστών. Απτό παράδειγμα είναι ο Claude της Anthropic, ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην παγκόσμια αγορά, ο οποίος εκπαιδεύεται σε υποδομές μικροεπεξεργαστών τόσο της Nvidia, αλλά και σε μεγάλο βαθμό στους εξειδικευμένους επεξεργαστές της Broadcom.

Προκύπτει Κάθαρσις;

Ενώ δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί προβαίνουν καθημερινά σε εξαγγελίες περί αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην Ευρώπη, τουλάχιστον, εντοπίζονται αρκετές κυβερνήσεις αλλά και ιδιωτικές εταιρείες να παραμένουν εξαρτώμενες από μία συγκεκριμένη εταιρεία και να αντιμετωπίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ακόμη ένα εργαλείο εφαρμογών γραφείου. Κάθαρση θα επέλθει στην περίπτωση που τόσο κυβερνήσεις όσο και εταιρείες ξεκινήσουν να αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη καινοτομία κριτικά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι γενικός όρος και εκείνο το οποίο τελικά εντάσσεται στην αλυσίδα της παραγωγής δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη καθαυτή, αλλά ψηφιακά εργαλεία τα οποία διεκπεραιώνουν έργα, αξιοποιώντας το καθένα τα δικά του μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συγκριτική, τεχνοκρατική αλλά και πολιτική αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται της οποιασδήποτε προσπάθειας για αξιοποίησή τους.

Ενόσω άτομα, εταιρείες και κυβερνήσεις δεν προβαίνουν στην πιο πάνω αξιολόγηση, το καρυδότσουφλο στο οποίο πλέει στο πέλαγος της αβεβαιότητας ο Jensen Huang, ως άλλος Οδυσσέας, θα αποτελεί και το δικό μας καρυδότσουφλο, που κατά πάσα πιθανότητα θα βουλιάξει, πριν καν αγγίξουμε τις αμμουδιές της ψηφιακής Ιθάκης.

* (MBA) Υποψήφιος Διδάκτορας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Εκπαιδευτικής Διοίκησης