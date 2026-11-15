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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνά μέσα και από το Υπουργείο Εργασίας, στη δικαιοδοσία του οποίου εντάσσονται σωρεία επιδομάτων, χορηγιών και ειδικών βοηθημάτων. Όλα αυτά, θα λειτουργούν πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, με στόχο να διευκολυνθεί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Πλέον, αρκετοί δικαιούχοι δεν έχουν τον χρόνο ή ακόμα και την ευχέρεια να μεταβούν στα κατά τόπους γραφεία του Υπουργείου και, ως εκ τούτου, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Βέβαια, ένας ακόμη σημαντικός λόγος προς αυτή την κατεύθυνση αφορά και στη μείωση της γραφειοκρατίας στον δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, στο σημείωμα του υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, το οποίο ετοιμάστηκε με αφορμή την παρουσίαση και συζήτηση στη Βουλή του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, καθώς και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2027 – 2029, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε αυτά τα πλαίσια, λειτουργούν πλέον ηλεκτρονικά:

το Βοήθημα Τοκετού,

τα Επιδόματα Μητρότητας, Πατρότητας και Γονικής Άδειας,

το Βοήθημα Κηδείας,

το Σχέδιο Στήριξης Νέων Μητέρων και,

για πρώτη φορά, οι αιτήσεις για Σύνταξη Χηρείας, Σύνταξη Ανικανότητας, Βοήθημα Αναπηρίας και Ειδική Παροχή για Πρόσωπα με Θαλασσαιμία,

ενώ δημιουργήθηκε το Προφίλ Χρήστη του ασφαλισμένου.

Πέραν των πιο πάνω, σύμφωνα με το σημείωμα του Υπουργείου, για το 2027 αποτελεί προτεραιότητα η προκήρυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και η εποπτεία των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενόψει της μετάβασης σε παραγωγή στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν αρκεί ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων, αλλά χρειάζεται η ταυτόχρονη αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά και των ανέργων που θα κληθούν σε κάποιο στάδιο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Μαζί με όλα αυτά, είναι αναγκαία και η ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Κέντρο Παραγωγικότητας θα συνεχίσει το 2027 την παροχή τεχνικής, επαγγελματικής και κοινωνικά στοχευμένης κατάρτισης, με στόχο τη συμμετοχή τουλάχιστον 3.000 ενηλίκων σε προγράμματα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και χρηματοοικονομικής παιδείας, ενώ το 2026 ολοκληρώνονται, μεταξύ άλλων, 155 προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων με 1.850 συμμετέχοντες.

Όπως ενημερώνει στο σχετικό του σημείωμα το Υπουργείο Εργασίας, τον Φεβρουάριο του 2027 ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, ενώ η Εθνική Ομάδα Δεξιοτήτων θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EuroSkills 2027. Επιπρόσθετα, μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καταγράφηκαν, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, 104.600 συμμετοχές σε προγράμματα κατάρτισης.

Επιπλέον, εγγράφηκαν στο σύστημα «Ερμής» 817 αυτοτελώς εργαζόμενοι, με 758 συμμετοχές σε προγράμματα κατάρτισης.