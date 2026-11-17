Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Tο σημαντικό από την όλη ιστορία του Πολυτεχνείου, είναι ότι για πρώτη φορά, επί δικτατορίας, υπήρξε εναντίωση στη Χούντα», μου έγραψε αναγνώστης με αφορμή τη σημερινή 53η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973 ενάντια στη Χούντα των Αθηνών. Και συνέχισε το μήνυμά του: «Ανεξάρτητα από τα κίνητρα, τα τυχαία γεγονότα, τις προβοκάτσιες, την αντίθεση του ΚΚΕ και άλλα παρατράγουδα της εποχής, το δικτατορικό καθεστώς μπήκε σε τροχιά πτώσης, διότι αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά, εκεί που όλοι έσκυβαν το κεφάλι. Όσο για τα σημερινά, δυστυχώς, η ετήσια ημέρα μνήμης του Πολυτεχνείου αμαυρώνεται από εκείνους που υποτίθεται το τιμούν. Τα όσα διαδραματίζονται σήμερα με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, με πρωταγωνιστές τους “άκαπνους” αριστερούς φοιτητές και τους όμοιους τους ακροδεξιούς, αποτελούν όνειδος για την κοινωνία και πλήγμα για το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Δεν μπορεί μια Χούντα να καταδικάζεται από μια άλλη φοιτητική Χούντα».

Η παρατήρηση του αποστολέα του μηνύματος, ότι με την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, «το δικτατορικό καθεστώς μπήκε σε τροχιά πτώσης, διότι αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά, εκεί που όλοι έσκυβαν το κεφάλι», αναδεικνύει την υπέρτατη ουσία αυτού του ιστορικού γεγονότος. Σχολίασε περαιτέρω ότι «η ετήσια ημέρα μνήμης του Πολυτεχνείου, αμαυρώνεται από εκείνους που υποτίθεται το τιμούν». Είναι γεγονός ότι κάποιες αριστερές πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, που αρχικά αντιμετώπισαν αρνητικά τη φοιτητική εξέγερση ως… προβοκάτσια, σήμερα την… οικειοποιούνται μέσα από μαχητικές εκδηλώσεις, ενώ άλλες ακροδεξιές οντότητες, δυσφημούν και χλευάζουν την αντιχουντική φοιτητική δράση, ισχυριζόμενες ότι το Πολυτεχνείο ήταν… «ένας μύθος με ανύπαρκτους νεκρούς». Όμως, καμιά από τις συκοφαντίες, κανένα από τα μεταγενέστερα λάθη, ούτε και η πολιτική εκμετάλλευση που ακολούθησε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν αφαιρεί από την ηθική και πολιτική αξία της έμπρακτης αντίστασης των φοιτητών στη βάρβαρη δικτατορία της βίας, της φίμωσης και της καταπίεσης. Και σε σχέση με την αναφορά του επιστολογράφου σε «φοιτητική Χούντα» και «άκαπνους» φοιτητές, πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση μεταξύ του απάνθρωπου καθεστώτος της τρομοκρατίας, των εκτοπίσεων και των βασανιστηρίων, με την πολιτική δράση φοιτητικών οργανώσεων, μέσα στη δημοκρατία. Ναι,οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές είναι «άκαπνοι», αφού γεννήθηκαν και ζουν μέσα στην ομαλότητα μιας δημοκρατίας και όχι στην ανωμαλία μιας δικτατορίας. Όμως, αυτό που μετρά, είναι η σημαντικότητα της πολιτικής τους εγρήγορσης μπροστά στην ανάγκη καθημερινής υπεράσπισης και θωράκισης του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί η δημοκρατία δεν είναι πουθενά και ποτέ δεδομένη – ούτε καν στη χώρα που τη γέννησε, όπως… υπενθυμίζουν οι κινητοποιήσεις της σημερινής επετείου στην Ελλάδα και στην Κύπρο…