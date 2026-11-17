Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χθες Δευτέρα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, βρέθηκε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο υπουργών μετά την απεμπλοκή του έργου, με το ζήτημα του καλωδίου να κυριαρχεί στις συνομιλίες τους.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εξωτερικών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Όπως μεταδίδει το skai.gr, o κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας, ενώ ο Τούρκος ομόλογός του δεν διατύπωσε αρνητική θέση, χωρίς ωστόσο να αναλάβει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση.

Η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» επιχειρεί σε περιοχή όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ερευνητικές εργασίες συνεχίζονται κανονικά, βάσει της νόμιμης NAVTEX που έχει εκδοθεί από τον σταθμό του Ηρακλείου και βρίσκεται σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση του έργου. Το γαλλικό πλοίο βρίσκεται αυτή την περίοδο στο λιμάνι του Ηρακλείου για ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος.

«Εσωτερικό θέμα της Λιβύης το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε και το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση περί παρανομίας του.

Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές, ο κ. Φιντάν φέρεται να απάντησε ότι «η εσωτερική κύρωση του μνημονίου αφορά πρωτίστως τη Λιβύη και όχι την Τουρκία», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αποτέλεσε εσωτερική διεργασία της λιβυκής πλευράς, χωρίς τουρκική ανάμιξη.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν, παράλληλα στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε στείλει σαφές μήνυμα κατά οποιασδήποτε παρεμπόδισης των ενεργειακών διασυνδέσεων.

«Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση των δύο υπουργών κανονίστηκε και πραγματοποιήθηκε πριν από τη δεύτερη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στην οποία συμμετείχαν αμφότεροι. Η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένει βασικός στόχος, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να διατηρούν τη δυνατότητα συνεννόησης ακόμη και όταν ανακύπτουν ζητήματα που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις.

skai.gr