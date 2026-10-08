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Με πρωτοβουλία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, κρατικών και τοπικών, ώστε να εξεταστούν μέτρα για το συγκρότημα Φιλάντα και να αρθούν οι σοβαρές παρανομίες που καταγγέλθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως η Διαχειριστική Επιτροπή του συγκροτήματος, που έχει κριθεί πρόσφατα ως επικίνδυνο από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, κατήγγειλε πράματα και θάματα στην πολυκατοικία, υποστηρίζοντας πως σπείρα αλλοδαπών κλέβει ρεύμα και νερό και υπενοικιάζει παράνομα διαμερίσματα που ανήκουν σε άλλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews χθες έσπευσαν στην ΑΔΕ Λάρνακας δύο άτομα, ένας Κύπριος και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι κατήγγειλαν πως αγόρασαν διαμερίσματα στη Φιλάντα, ωστόσο σε αυτά διαμένουν παράνομα άλλα άτομα, τα οποία, όπως υποστήριξαν, φαίνεται να έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους. Η Αστυνομία θα ξεκινήσει διερεύνηση των καταγγελιών, ενώ εξετάζει και μια τρίτη καταγγελία για απειλές κατά του προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του συγκροτήματος.

Στη σημερινή σύσκεψη πέραν από την Αστυνομία, έλαβαν μέρος το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, η ΑΗΚ, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και ο Δήμος Λάρνακας. Μιλώντας στο philenews o αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλάς, ανέφερε πως κλήθηκαν στη σύσκεψη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για το εν λόγω συγκρότημα. «Εξετάστηκε τι αναλογεί στην κάθε υπηρεσία και σύντομα θ’ αποφασιστεί δράση στον συγκεκριμένο χώρο», είπε, σημειώνοντας πως στόχος είναι η εξέταση όλων των καταγγελιών. «Επίσης, υπάρχει πρόθεση να ελεγχθούν όσοι διαμένουν στο εν λόγω συγκρότημα», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας πως ενδεχομένως θα γίνουν ταυτόχρονες ενέργειες από όλες τις υπηρεσίες, μέσω κοινής επιχείρησης.

Επιβεβαίωσε, εξάλλου, πως υπήρξαν χθες καταγγελίες για το εν λόγω συγκρότημα, οι οποίες θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί εάν διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για συγκρότημα 5 πολυκατοικιών, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Λάρνακας, στο οποίο στις 27 Μαΐου ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από μπαλκόνια για να μην συλληφθούν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.