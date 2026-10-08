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Καταζητείται ο SHERIF KAMAL TAWADROUS, 35 ετών από την Αίγυπτο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2023 – 2024 στη Λευκωσία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων στο τηλέφωνο 22808063, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.