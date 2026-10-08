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Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε σχολείο στην Πολωνία, όταν 15χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε στο κτίριο και επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε εργαζομένους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία 37χρονη γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμη δύο άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί στο δημοτικό σχολείο της περιοχής Leszczydół-Nowiny, στην περιφέρεια Βίσκουφ στην ανατολική Πολωνία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος τραυμάτισε μία εκπαιδευτικό και μία εργαζόμενη του σχολείου. Τραυματίστηκε επίσης ο διευθυντής, ο οποίος επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι ο ανήλικος συνελήφθη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Η υπόθεση, λόγω της ηλικίας του δράστη, θα εξεταστεί από δικαστήριο ανηλίκων, το οποίο θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.

Ο διευθυντής ακινητοποίησε τον 15χρονο

Η αστυνομία της περιφέρειας Μασοβίας ανέφερε σε ανάρτησή της ότι ο 15χρονος βρισκόταν ήδη υπό κράτηση λίγη ώρα μετά την επίθεση.

«Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 15χρονος, ο οποίος περίπου στις 9:00 μπήκε στο σχολείο στο Leszczydół-Nowiny και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τρεις εργαζομένους της σχολικής μονάδας. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο διευθυντής, ο οποίος ακινητοποίησε τον 15χρονο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση και ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες.

Πέθανε η 37χρονη εργαζόμενη

Αρχικά, ο υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας, Μάρτσιν Κερβίνσκι, είχε δηλώσει ότι μία από τις εργαζόμενες του σχολείου δεχόταν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Ωστόσο, λίγο πριν από τις 11 το πρωί, η αστυνομία της Μασοβίας ανακοίνωσε ότι οι διασώστες δεν κατάφεραν να σώσουν τη 37χρονη γυναίκα.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του 15χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δεύτερη σοβαρή επίθεση σε σχολείο μέσα σε δύο ημέρες

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά από άλλη επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Οστρολένκα.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ένας 19χρονος εισέβαλε σε επαγγελματικό σχολείο της πόλης και τραυμάτισε συνολικά εννέα ανθρώπους, ενώ ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησε μαχαίρι που έμοιαζε με ματσέτα. Ο εθνικός εισαγγελέας της Πολωνίας αποκάλυψε επίσης ότι στο σακίδιό του βρέθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος παραλίγο να πυροδοτηθεί.

Οι αρχές ερευνούν τα δύο περιστατικά ξεχωριστά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια ένδειξη ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, στην πόλη Σιέρπτς, η αστυνομία συνέλαβε έναν 17χρονο μετά από πληροφορία εκπαιδευτικού ότι ο νεαρός φέρεται να έλεγε πως θα «κάνει κάτι κακό στο σχολείο». Στην κατοχή του βρέθηκαν μαχαίρια, ενώ στο κινητό του εντοπίστηκε ιστορικό αναζητήσεων σχετικών με σχεδιαζόμενη επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία της Μασοβίας.