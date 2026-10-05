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Πληθαίνουν οι καταγγελίες αλλά και τα ερωτήματα ως προς την ολιγωρία που επιδεικνύουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με όσα απίστευτα συμβαίνουν, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, στο συγκρότημα Φιλάντα στη Λάρνακα. Μετά την κραυγή απόγνωσης των νόμιμων ενοίκων την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, Μάριος Φωτίου, προέβη σε νέες καταγγελίες κάνοντας λόγο για σπείρα αλλοδαπών που εκμεταλλεύεται παράνομα περίπου 30 διαμερίσματα, τα πλείστα εκ των οποίων ανήκουν σε εταιρεία που είναι υπό εκκαθάριση από το 2014.

«Υπάρχει σπείρα αλλοδαπών που κατέχει γύρω στα 30 διαμερίσματα, τα οποία ενοικιάζουν σε τρίτα άτομα, κλέβουν ρεύμα και νερό, συνδέονται απευθείας σε μετρητές μέσω ηλεκτρικών καλωδίων που είναι εκτεθειμένα. Εμείς φέραμε την περασμένη εβδομάδα συνεργεία και ξηλώσαμε το παράνομο δίκτυο, αλλά τη νύκτα το ξανασύνδεσαν και μετά πήρα απειλητικό τηλεφώνημα από αριθμό με απόκρυψη. Το ξαναξηλώσαμε και πήραμε νέα απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή μας για να μην ξανακουμπήσουμε τα ρεύματα. Σήμερα (5/10) έκαναν ξανά παράνομη σύνδεση του νερού. Έχουμε απώλεια νερού 60%, το οποίο επιβαρύνονται οι νόμιμοι κάτοικοι. Ό,τι κλέβουν το πληρώνουμε εμείς. Οι πληροφορίες μας είναι πως χρεώνουν κατά κεφαλή τους ενοικιαστές, πέραν από τα ενοίκια. Είχε άτομο που μας είπε ότι σε ένα μήνα τον χρέωσαν €100», ανέφερε στο philenews o κ. Φωτίου. Σημείωσε, ακόμη, πως δεν υπάρχει συναίνεση από τους νόμιμους ιδιοκτήτες . «Επικαλούνται κάποια τάχατες ενοικιαστήρια, τα οποία είναι παράνομα. Μίλησα με τον διευθυντή της εταιρείας που ανέλαβε την εκκαθάριση και λέει πως η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση. Έχουν αποθρασυνθεί και λένε “δεν φοβόμαστε την Αστυνομία και να πάμε φυλακή”».

Ο κ. Φωτίου πρόσθεσε πως αυτοί που κατέλαβαν παράνομα μέρος του συγκροτήματος «έκλεισαν χώρο και τον έκαναν νηπιαγωγείο για φύλαξη παιδιών», ενώ παλαιότερα είχαν δημιουργήσει και κουρείο. «Ο πρώτος όροφος είχε κλειστούς διαδρόμους, τους οποίους εμείς με πολύ μεγάλο κόστος ανοίξαμε. Ψηλώσαμε, όμως, τα χέρια μετά τις απειλές. Πρέπει να ελέγξει το Γραφείο Ευημερίας και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ενοίκων. Έχουμε καταγγελίες πως μένουν παράνομοι μετανάστες», πρόσθεσε σημειώνοντας πως από τα 5 μπλοκ στα δύο η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.

Ο κ. Φωτίου ζήτησε άμεση σύλληψη και απέλαση όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα ενοικίασης διαμερισμάτων, σημειώνοντας πως ο δικηγόρος των νόμιμων ενοίκων, Αλέξανδρος Κληρίδης, έχει στείλει επιστολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας τη λήψη μέτρων. «Έχουμε κάνει καταγγελίες και έχουμε δώσει και ονόματα. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε καμιά ανταπόκριση. Η Αστυνομία μας είπε πως δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι»..

Σημειώνεται πως η επιστολή της Διαχειριστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου, έχει αποσταλεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον υφυπουργό Μετανάστευσης, τη Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης, τον υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ κοινοποιήθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, στο κτήριο εξακολουθούν να υφίστανται παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, δόλια λήψη ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, επικίνδυνες παράνομες ηλεκτρικές συνδέσεις, καθώς και συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τους διαμένοντες, περιλαμβανομένων μικρών παιδιών. Η Διαχειριστική Επιτροπή ζητά από την Αστυνομία επιτόπια επιχείρηση, ταυτοποίηση των προσώπων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν τις επηρεαζόμενες μονάδες, διερεύνηση των καταγγελλόμενων αδικημάτων και εξασφάλιση του μαρτυρικού υλικού.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες εβδομάδες η εν λόγω πολυκατοικία είχε κριθεί επικίνδυνη από τον ΕΟΑ Λάρνακας και η Διαχειριστική Επιτροπή έχει προσλάβει ιδιώτη μελετητή, ώστε να λάβει μέτρα για άρση της επικινδυνότητας. Υπενθυμίζεται πως στις 27 Μαΐου ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από μπαλκόνια της πολυκατοικίας για να μην συλληφθούν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης .

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