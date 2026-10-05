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Σαφές μήνυμα ότι ο διάλογος για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών δεν μπορεί να λειτουργεί ως «άλλοθι για στασιμότητα ή παλινδρομήσεις» στέλνει η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, μία ημέρα πριν από τη νέα συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, κατά την οποία θα παρουσιαστεί η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου.

Σε γραπτή της δήλωση, η υπουργός αναφέρει πως «το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του δημόσιου σχολείου. Δεν πρόκειται για ένα διοικητικό ή συνδικαλιστικό ζήτημα, αλλά αφορά στο ποιοι άνθρωποι μπαίνουν στις τάξεις και, συνεπακόλουθα στο μέλλον των παιδιών μας. Ειδικά σήμερα, μέρα του εκπαιδευτικού, με εκτίμηση στο έργο και τον ουσιαστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα».

Η Κυβέρνηση, όπως σημειώνει, έχοντας θέσει την Παιδεία στις κύριες προτεραιότητες της, έχει επιλέξει συνειδητά τον δρόμο του διαλόγου για τη βελτίωση της ισχύουσας Νομοθεσίας. «Ακούσαμε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αξιολογήσαμε τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, λάβαμε υπόψη σημαντικές πτυχές και ικανοποιήσαμε αρκετά από τα αιτήματά τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια πρόταση που να είναι αξιοκρατική, λειτουργική σε βάθος χρόνου και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», συνεχίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός αναφέρει πως έχει καλέσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε νέα συνάντηση αύριο 6 Οκτωβρίου, στην οποία θα παρουσιαστεί και θα επιδοθεί η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

«Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής. Ο διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για στασιμότητα ή παλινδρομήσεις. Ο κατάλογος διοριστέων κρίθηκε ήδη αναχρονιστικός από το 2015! Και πιστεύω ότι το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ή λήψης μέτρων, το οποίο αποτελεί αναφαίρετο βέβαια δικαίωμα των οργανώσεων, δεν μπορεί να προηγείται της αξιολόγησης μιας αναθεωρημένης πρότασης που δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση», τονίζει.

Η κ. Μιχαηλίδου προσθέτει πως αν μετά από τα πιο πάνω δεδομένα, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα διαφωνίας, το ΥΠΑΝ είναι ανοικτό σε συζήτηση, για μια νόμιμη διευθέτηση του θέματος, η οποία θα απαλλάσσει τη δημόσια εκπαίδευση από αναχρονισμούς και πισωγυρίσματα. Για το λόγο αυτό, το ΥΠΑΝ, μετά την παρουσίαση της επικαιροποιημένης του πρότασης, στη βάση των επισημάνσεων της Νομικής Υπηρεσίας, ζητά εκ νέου, γραπτώς, τις θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, είναι έτοιμο για συζήτηση, αλλά και για τυχόν τελικές διευθετήσεις εάν χρειαστεί.

«Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται ένα σύστημα διορισμού που να αναγνωρίζει την εμπειρία, να δίνει ουσιαστικές ευκαιρίες στη νέα γενιά εκπαιδευτικών, να στηρίζεται στην αξιοκρατία και να εξασφαλίζει ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να επιλέγει και να αξιοποιεί τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Το σύστημα διορισμού αλλάζει με μια πολύ ουσιαστική κατεύθυνση: για να προσθέσει αξία στο δημόσιο σχολείο και τη χώρα μας», δηλώνει η υπουργός.

Σύμφωνα με την ίδια, το επόμενο χρονικό διάστημα, η τελική πρόταση, όπως θα διαμορφωθεί, θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για νομοτεχνικό έλεγχο, στη συνέχεια θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για συζήτηση, στη βάση της δημοκρατικής, νενομισμένης διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αναφέρει, χρειάζεται τομές και μεταρρυθμίσεις και όχι «μπαλώματα» και διαιώνιση στρεβλώσεων που όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

«Με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, με ευθύνη απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και με αποφασιστικότητα απέναντι στις αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η Παιδεία μας, θα συνεχίσουμε τον διάλογο και θα αναλάβουμε την ευθύνη να προχωρήσουμε», καταλήγει.