Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέο κανόνα στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ, που αφορά την εκτέλεση συνταγών συγκεκριμένου ενέσιμου σκευάσματος τεστοστερόνης, έχει θέσει σε εφαρμογή ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, δεν επιτρέπεται πλέον η εκτέλεση συνταγής από φαρμακείο εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 70 ημερών από την προηγούμενη εκτέλεσή της.

Η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει ενδεκανοϊκή τεστοστερόνη (testosterone undecanoate), σε ενέσιμη μορφή και περιεκτικότητα 1.000 mg/4 ml.

Ποιες συνταγές επηρεάζονται

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι ο κανόνας εφαρμόζεται τόσο στις συνταγές που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησής του όσο και σε εκείνες που εκδίδονται μετά την εφαρμογή του.

Συνεπώς, η ημερομηνία έκδοσης της συνταγής δεν εξαιρεί τον δικαιούχο από τον περιορισμό των 70 ημερών μεταξύ δύο εκτελέσεων.

Παράλληλα, ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να παραλάβει ο ασθενής από το φαρμακείο σε κάθε εκτέλεση της συνταγής είναι ένα φιαλίδιο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες υγείας

Η ανακοίνωση απευθύνεται σε ειδικούς παθολόγους, παιδιάτρους, ουρολόγους, ενδοκρινολόγους, αιματολόγους, παθολόγους ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές ογκολόγους και ιδιωτικά φαρμακεία.

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον περιορισμό κατά τη διαχείριση των συνταγών, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος προσέρχεται στο φαρμακείο πριν από την παρέλευση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση περιγράφει κανόνα εκτέλεσης συνταγών στο πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ. Δεν καθορίζει νέο θεραπευτικό σχήμα ούτε αναφέρει ότι το διάστημα των 70 ημερών αποτελεί υποχρεωτικό μεσοδιάστημα χορήγησης για όλους τους ασθενείς.

Πηγή: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοίνωση