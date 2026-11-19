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Έξι επισκέψεις σε μαία, χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως παραπεμπτικό από γιατρό, δικαιούνται οι γυναίκες που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Πρόκειται για υπηρεσία που περιλαμβάνεται στις παροχές του ΓεΣΥ και η οποία προσφέρει στις γυναίκες τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας σε μαία που συμμετέχει στο ΓεΣΥ, χωρίς να προηγηθεί επίσκεψη στον προσωπικό ή στον ειδικό γιατρό για την εξασφάλιση παραπεμπτικού.

Πόσες επισκέψεις καλύπτονται

Το ΓεΣΥ καλύπτει συνολικά έξι επισκέψεις σε μαία κατά την περίοδο της κύησης ή και της λοχείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μετά τον τοκετό ή να κατανεμηθούν μεταξύ των δύο περιόδων, ανάλογα με τις ανάγκες της γυναίκας.

Οι έξι επισκέψεις αποτελούν το συνολικό όριο της συγκεκριμένης παροχής και όχι έξι επισκέψεις για κάθε περίοδο ξεχωριστά.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει η μαία

Η φροντίδα δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. Περιλαμβάνει ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση για ζητήματα που απασχολούν τη γυναίκα πριν και μετά τον τοκετό.

Σύμφωνα με τον κατάλογο δραστηριοτήτων του ΟΑΥ, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική για τη σωματική και ψυχολογική προετοιμασία ενόψει φυσιολογικού τοκετού, τις αλλαγές που παρουσιάζονται κατά την εγκυμοσύνη και την προσαρμογή στον νέο ρόλο της μητέρας.

Παρέχεται επίσης καθοδήγηση για τη σωστή διατροφή κατά την εγκυμοσύνη, την προετοιμασία και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού, καθώς και εκπαίδευση σε βασικά ζητήματα φροντίδας του νεογνού.

Η υποστήριξη μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη γέννηση του παιδιού, όταν η μητέρα καλείται να διαχειριστεί τις νέες καθημερινές ανάγκες, τον θηλασμό και τις αλλαγές που συνοδεύουν τη λοχεία.

Χρειάζεται παραπεμπτικό από γυναικολόγο;

Όχι. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μαίας αποτελεί εξαίρεση από τον γενικό κανόνα που ισχύει για αρκετές άλλες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας του ΓεΣΥ.

Για παράδειγμα, για υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή, κλινικού διαιτολόγου ή λογοπαθολόγου απαιτείται, κατά κανόνα, παραπεμπτικό και η πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στην περίπτωση της μαίας, η γυναίκα μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με συμβεβλημένη επαγγελματία και να διευθετήσει το ραντεβού της.

Πώς βρίσκουμε μαία στο ΓεΣΥ

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν επαγγελματίες που συμμετέχουν στο Σύστημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΓεΣΥ και του καταλόγου παροχέων.

Αφού επιλέξουν τη μαία, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της για να διευθετήσουν την επίσκεψη και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται ότι η επαγγελματίας είναι συμβεβλημένη με τον ΟΑΥ, ώστε η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Αντικαθιστά η μαία τον γυναικολόγο;

Οι υπηρεσίες μαίας λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ιατρική παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και δεν υποκαθιστούν τις εξετάσεις, τον προγεννητικό έλεγχο ή την αντιμετώπιση επιπλοκών από τον μαιευτήρα-γυναικολόγο.

Η μαία μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση, την προετοιμασία και την υποστήριξη της γυναίκας, ενώ ζητήματα που απαιτούν ιατρική διάγνωση ή θεραπεία πρέπει να αξιολογούνται από τον αρμόδιο γιατρό.

Η δυνατότητα απευθείας πρόσβασης σε έξι επισκέψεις προσφέρει, επομένως, μια επιπλέον επιλογή φροντίδας στις εγκύους και τις λεχώνες, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.