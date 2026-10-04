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Εβδομάδα εξελίξεων στην Εκπαίδευση, η νέα που αρχίζει, με το θέμα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Κι ενώ αύριο, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις – ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ – έχουν προγραμματισμένη διάσκεψη ενόψει της κινητοποίησης τους την ερχόμενη Πέμπτη, θα λάβουν πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του philenews, αύριο αναμένεται να αποσταλεί πρόσκληση στις οργανώσεις για συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό την Τρίτη.

Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση στις εκπαιδευτικές οργανώσεις της επικαιροποιημένης πρότασης που έχει ετοιμαστεί και η οποία υπενθυμίζεται αναμένεται εδώ και μέρες.

Η πρόταση, η οποία έχει διαφοροποιηθεί σε κάποια σημεία, κατόπιν και νομικών γνωματεύσεων, δεν θα αποσταλεί στις οργανώσεις, όπως έγινε με το αρχικό κείμενο περί τα τέλη Ιουλίου, αλλά θα παρουσιαστεί στη συνάντηση και ακολούθως, θα δοθεί στις οργανώσεις. Κι αυτό διότι, το Υπουργείο θα αναμένει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τη γραπτή τοποθέτηση των τριών οργανώσεων επί του κειμένου, ούτως ώστε το θέμα να πάρει το δρόμο του.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς χρονικά συμπίπτει με τη διάσκεψη των εκπαιδευτικών οργανώσεων αλλά και με την προγραμματισμένη τους διαμαρτυρία το απόγευμα της Πέμπτης.