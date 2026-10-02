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Σε αναστολή των απεργιακών τους μέτρων για 15 ημέρες προχώρησαν οι εκπαιδευτικοί ορισμένου και αορίστου χρόνου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, μεταθέτοντας την εικοσιτετράωρη απεργία που είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως δήλωσε ο Ανδρέας Κουννής, Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί χρόνος στην Υπουργό Παιδείας και κατ’ επέκταση στην Κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά που είχαν συζητηθεί στη συνάντηση των εκπαιδευτικών με την Υπουργό την περασμένη Τετάρτη.

«Πλέον μπαίνουμε σε συζήτηση για τα 2 ζητήματα που εκκρεμούσαν», σημείωσε, εξηγώντας ότι το πρώτο ζήτημα είναι η κάλυψη των εργαζομένων όχι με ανεργιακό επίδομα για τους 3 μήνες του καλοκαιριού αλλά με ειδικό επίδομα αναπλήρωσης εισοδήματος για αυτούς τους μήνες με αναδρομική ισχύ από το φετινό καλοκαίρι. «Είναι νέο δεδομένο και μία εξέλιξη που αξιολογούμε θετικά», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κυβέρνηση θα αξιολογήσει την πρόταση που θα δώσουμε τις επόμενες ώρες».

Το δεύτερο ζήτημα, συνέχισε, είναι ότι η Υπουργός Παιδείας θα δώσει γραπτώς τη δέσμευσή της για προκηρύξεις σε όλα τα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως προβλέπει και το νομοσχέδιο, ώστε να καλυφθούν και αυτοί οι λίγοι εργαζόμενοι που δεν έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.

Στη Συνέλευση, η οποία διήρκεσε 2 ώρες και 15 λεπτά, συμμετείχαν πέραν των 150 εργαζομένων, κατέληξε ο κ. Κουννής.

ΚΥΠΕ