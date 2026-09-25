Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με αίτημα τη βελτίωση των μισθών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και προειδοποίηση για μέτρα εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, προσέρχονται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ. Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν απόψεις και θα καταγράψουν τις θέσεις και τα σημεία σύγκλισης, ενόψει της συνάντησης των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συνδέουν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με μισθολογικές βελτιώσεις, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται αυξήσεις για να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ: Ανανέωση της σύμβασης μόνο με αυξήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι συντεχνίες κρατούν τη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για αναγνώριση της ανάγκης βελτίωσης των μισθών.

«Θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για να αυξηθούν οι μισθοί», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της οργάνωσης: «Δεν θα υποχωρήσουμε από τις θέσεις και τις αρχές μας. Θα ανανεώσουμε τη συλλογική σύμβαση μόνο εάν βελτιωθούν οι μισθοί».

Προειδοποίησε επίσης ότι, εάν στις συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν καλυφθεί πολύ μεγάλο μέρος της απόστασης, θα ανακοινωθούν μέτρα αντίδρασης τη Δευτέρα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, εξέφρασε την προσδοκία η κυβέρνηση να επιδείξει κοινωνική ευαισθησία, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα των εργαζομένων είναι πλήρως δικαιολογημένα και δεν περιλαμβάνουν παράλογες απαιτήσεις.

«Η απαίτησή μας είναι να βελτιωθούν οι μισθοί ώστε να μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίζει τις καθημερινές ανάγκες που έχει για την επιβίωσή του», δήλωσε στο ΚΥΠΕ.

Ο ίδιος τόνισε ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι συντεχνίες θα προχωρήσουν στη λήψη μέτρων. «Δεν το λέμε αυτό σαν απειλή, το λέμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε.