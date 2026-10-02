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«Στήνουν στον τοίχο» τον καρκίνο του μαστού και απέναντί του βάζουν τη γνώση, τη φροντίδα, την επιστήμη, αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης παρουσίας. Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου συμμετέχει και φέτος στον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με δύο ιδιαίτερες πρωτοβουλίες.

Η πρώτη δίνει φωνή σε 31 ανθρώπους του Κέντρου, με διαφορετικούς ρόλους και ειδικότητες. Με κεντρική ιδέα τη φράση «Για μένα, το ροζ σημαίνει…», ο καθένας μοιράζεται, μέσα από ένα σύντομο βίντεο, τη δική του εμπειρία και οπτική από την καθημερινή επαφή με την ογκολογική φροντίδα.

Για άλλους το ροζ σημαίνει γνώση και εξειδίκευση, για άλλους ακρίβεια στη διάγνωση και τη θεραπεία, έρευνα και νέες θεραπευτικές δυνατότητες. Πάνω απ’ όλα, όμως, σημαίνει καθοδήγηση, στήριξη και σταθερή παρουσία δίπλα σε κάθε γυναίκα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού.

Τα 31 βίντεο δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ογκολογικού Κέντρου, στο Facebook και το LinkedIn, μεταφέροντας μέσα από διαφορετικές φωνές μια κοινή αντίληψη για την ογκολογική φροντίδα.

Ο τοίχος που γεμίζει ελπίδα

Η δεύτερη πρωτοβουλία δίνει ακόμη πιο κυριολεκτικό νόημα στον «τοίχο». Στο Κέντρο δημιουργείται το «Wall of Hope – Celebrating Life», όπου ασθενείς, επισκέπτες και εργαζόμενοι καλούνται να αφήσουν μια σκέψη, μια ευχή ή λίγα λόγια ενθάρρυνσης για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο.

Ο «τοίχος Ελπίδας» θα γεμίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου με μηνύματα συμπαράστασης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να αισθάνεται μόνη απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, τονίζει ότι κάθε γυναίκα ή άνδρας που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού έχει μοναδικές ανάγκες και διαφορετική εμπειρία.

Όπως επισημαίνει, ευθύνη του Κέντρου είναι να βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς σε κάθε στάδιο, προσφέροντας επιστημονική γνώση, εξειδίκευση και σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες, με την ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο συνολικά.

Οι δύο δράσεις έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τον ασθενή στο επίκεντρο και τη συνεχή υποστήριξή του από τη στιγμή της διάγνωσης και τη θεραπεία μέχρι την επόμενη ημέρα.