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Αύξηση 4,6% κατέγραψαν τα τουριστικά έσοδα της Κύπρου τον Ιούλιο του 2026, φθάνοντας τα €536,5 εκατ., χωρίς ωστόσο να καλύψουν τις απώλειες στο επτάμηνο. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, τα έσοδα παρέμειναν μειωμένα κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με την Έρευνα Ταξιδιωτών, την οποία δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα του Ιουλίου αυξήθηκαν από €513 εκατ. το 2025 σε €536,5 εκατ. φέτος. Στο επτάμηνο, αντίθετα, υποχώρησαν στα €1.757,8 εκατ., έναντι €1.891,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η βελτίωση του Ιουλίου συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη δαπάνη ανά τουρίστα, παρά τη μικρότερη διάρκεια παραμονής. Η κατά κεφαλή δαπάνη ανήλθε στα €920,66, από €870,78 τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Παράλληλα, η μέση ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε στα €107,05 από €96,75, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής περιορίστηκε στις 8,6 ημέρες, έναντι εννέα ημερών έναν χρόνο νωρίτερα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη τουριστική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 31,9% των αφίξεων του Ιουλίου. Οι Βρετανοί τουρίστες δαπάνησαν κατά μέσο όρο €1.137,69 ανά άτομο και €110,46 ημερησίως, με μέση διάρκεια παραμονής 10,3 ημέρες.

Το Ισραήλ αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, με μερίδιο 20,5% στις αφίξεις. Η δαπάνη των Ισραηλινών τουριστών διαμορφώθηκε στα €743,49 ανά άτομο, με μέση παραμονή 4,7 ημέρες. Η ημερήσια δαπάνη τους έφθασε τα €158,19, την υψηλότερη που καταγράφηκε μεταξύ των αγορών.

Οι τουρίστες από την Πολωνία, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 6,3% των αφίξεων, δαπάνησαν κατά μέσο όρο €664,37 ανά άτομο και €92,27 ημερησίως. Η μέση διάρκεια παραμονής τους ανήλθε στις 7,2 ημέρες.

Μετά το Ισραήλ, τις υψηλότερες ημερήσιες δαπάνες κατέγραψαν οι επισκέπτες από τη Νορβηγία, με €138,66, τη Δανία, με €136,21, την Ελβετία, με €128,64, και το Βέλγιο, με €125,51.

Στον αντίποδα, οι τουρίστες από την Ελλάδα είχαν τη χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη, με €55,95. Ακολούθησαν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ με €83,43, την Ολλανδία με €89,56, την Πολωνία με €92,27, τη Γαλλία με €92,75 και τη Γερμανία με €94,87.